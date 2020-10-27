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Dans okulunda skandal görüntü! Pandemiyi umursamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'deki bir dans okulunda kol kola dans eden kişiler yoldan geçen bir vatandaşın objektifine takıldı. Sosyal mesafe ve maskeyi önemsemeden omuz omuza dans eden vatandaşların, sorumsuzluğu görenlere 'pes' dedirtti.

Dans okulunda skandal görüntü! Pandemiyi umursamadılar

İstanbul'da korona virüs vak'alarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy'de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor.

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İHA

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