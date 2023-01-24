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  4. Dans salonundan sonra bu kez mantar çiftliği.... Bir haftada 2 silahlı saldırı: Kaliforniya kan gölüne döndü, Biden harekete geçti!

Dans salonundan sonra bu kez mantar çiftliği.... Bir haftada 2 silahlı saldırı: Kaliforniya kan gölüne döndü, Biden harekete geçti!

24.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı eyalette aynı haftada 2 silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi. Kaliforniya'yı adeta kan gölüne çeviren silahlı saldırılardan sonra ABD Başkanı Joe Biden'dan talimat geldi. Son silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Chunli Zhao (67), mantar çiftliğinde ve yakınındaki nakliye tesisinde 7 kişiyi öldürdü.

Dans salonundan sonra bu kez mantar çiftliği.... Bir haftada 2 silahlı saldırı: Kaliforniya kan gölüne döndü, Biden harekete geçti!

Kaliforniya'da bir haftada gerçekleşen 2. silahlı saldırı Biden'ı harekete geçirdi, tüm kolluk güçlerine talimat gitti. Kaliforniya eyaletindeki bir mantar çiftliğinde ve yakınındaki nakliye tesisinde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan Chunli Zao'nun aracında yarı otomatik silah bulundu.

2 AYRI NOKTADA CANSIZ BEDENLER BULUNDU

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı sahil kenti Half Moon Bay’da iki farklı noktada silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD Temsilciler Meclisi Kaliforniya Temsilcisi, mantar çiftliğinde 4, çiftliğin yaklaşık 3 kilometre uzağında bulunan nakliye tesisinde ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Yerel saatle 14.22 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan San Mateo İlçesi Şerifi Christina Corpus, şüphelinin 67 yaşındaki Chunli Zhao olduğunu ve saldırıların gerçekleştiği bölgede bulunan bir tesiste çalıştığını söyledi.

Saldırganın gözaltına alındığını ifade eden Corpus, Zhao’nun aracında yarı otomatik silah bulunduğunu da açıkladı.

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BIDEN’DAN KOLLUK KUVVETLERİNE TALİMAT

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’a saldırılar hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

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Jean-Pierre, "Biden, kolluk kuvvetlerinden yerel makamlara gerekli her türlü yardımın sağlanmasını istedi" dedi.

KALİFORNİYA’DA AYNI HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçtiğimiz pazar günü Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.

Güvenlik güçlerinin, Monterey Park’ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran’ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.

Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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