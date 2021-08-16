Dans tutkusu Hindistanlı polis memurunu fenomen yaptı

Çocukluk yıllarında televizyonda gördüğü dans hareketlerini öğrenmek ve ustalaşmak için saatlerini geçirdiğini belirten polis memurunun dansa olan ilgilisi artarak devam etti.

Hayallerini gerçekleştirmekle hayat şartları arasında kalan Amol, polis teşkilatına katıldı ancak dans etmekten de asla vazgeçmedi.

Sosyal medya platformuna yüklediği videolar milyonlarca kez izlenen 39 yaşındaki polis memuru, kısa zamanda internet yıldızına dönüştü.

TİKTOK YASAKLANINCA INSTAGRAM'A YÜKLEMEYE BAŞLADI

Hindistan’ın geçen sene TikTok uygulamasını yasaklamasının ardından dans tutkunu polis memuru, diğer bir sosyal medya platformu olan Instagram'dan dans görüntülerini paylaşmaya başlamasıyla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

AA

