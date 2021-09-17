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Dansçı Berk Çiçekgil'den Kafalar grubuna dans dersi! O anlar kırdı geçirdi

17.09.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansçı ve sosyal medya fenomeni Berk Çiçekgil'in Kafalar grubundan Atakan Özyurt ile eğlenceli anları sosyal medya takipçilerini kırdı geçirdi. Fenomen isimlerden olan Çiçekgil, Atakan Özyurt'a dans dersi verdi. İşte takipçileri güldüren o anlar...

Dansçı Berk Çiçekgil'den Kafalar grubuna dans dersi! O anlar kırdı geçirdi

Tiktok'ta 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan dansçı ve sosyal medya fenomeni Berk Çiçekgil'in başka bir fenomen isme verdiği dans eğitimi takipçileri güldürdü.

BERK ÇİÇEKGİL'DEN KAFALAR'A DANS EĞİTİMİ!

İlk defa 17 yaşındayken üniversite sınavına hazırlık döneminde 2Day Dance Academy'de Urban Dance branşında eğitim almaya başlayan Berk Çiçekgil, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandığı sırada 2Day Dance Academy'de de asistan eğitmen olmuştu.

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Çiçekgil, Tiktok'ta paylaştığı videolarla çokça konuşulurken sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Sevilen ismin kendisi gibi fenomen olan Kafalar grubundan Atakan Özyurt ile çekildiği eğlenceli anları sosyal medya takipçilerini kırdı geçirdi.

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Çiçekgil, Atakan Özyurt'a dans dersi verdi. Özyurt ise Berk Çiçekgil'in yaptığı figürleri yapmak için çabaladı.

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