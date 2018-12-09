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Dansçı Cem Demir nasıl öldü? Ayrıntılar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonu Cem Demir'in intihar ettiği iddia edildi. Demir'in cenazesini Bodrum'dan gelecek olan babasının alacağı öğrenildi. Gencin arkadaşları da Adli Tıp önünde beklemeye devam ediyor.

Saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

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'İNTİHAR' İDDİASI

Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir’in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir’in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

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Cem Demir’in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir’in cenazesinin, Bodrum’dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.

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CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLECEK

Demir'in Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Demir'in arkadaşları Adli Tıp önünde hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor. Demir'in cenazesi, Bodrum'dan uçakla gelecek olan babasına teslim edilecek. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dansçı Cem Demir adana intihar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
intiharın ne büyük bir günah olduğunu bilmez misin be çocuk
yazık etmiş kendine geçliğine güzelliğine sanırım fatklı işlerle satış danışmanlığı pazarlama kafe personelliği gibi para kazanma olayını da kendine yakıştıramamış çok erken ölümAllah ailesine sabır versin
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