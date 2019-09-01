Dansın Gücü

Los Angeleslı dans terapisti Julia Vishnepolsky, hastaların stres ve anksiyeteyle başa çıkmasına yardımcı olmak için dansın gücünü kullanıyor. Amerika'nın Sesi, dans terapisinin inceliklerini yerinde izlemek için kısa süre önce Los Angeles'taki Venice Plajı'ndaydı.

Her dans hareketinin bir amacı olduğunu söyleyen Julia Vishnepolsky, kulaklıkla müzik dinlerken bir yandan da duygularını ifade ediyor, stres ve anksiyeteden kurtuluyor.

Vishnepolsky, ”Babam dokuz yıl önce aniden yaşamını yitirdi. Dansın duygularımla, üzüntümle başa çıkmama yardımcı olduğunu keşfettim. Dans sayesinde kendimi daha iyi anlıyordum”diyor.

Hobi olarak başlayan bu uğraş, Vishnepolsky için kısa zamanda mesleğe dönüşmüş. Klinik akıl sağlığı danışmanlığı dalında derece alan uzman, sanat ve dans terapisi üzerine çalışmaya başlamış.

Vishnepolsky'nin bu iş için seçtiği Los Angeles'taki Venice Plajı ise adeta kusursuz bir derslik.

Vishnepolsky, ”Bedensel hareketler ve duygular arasındaki güçlü bağ üzerine çalışıyoruz, müzik ve dansı kullanarak depresyondan, stresten ve çocuklukta yaşadığımız travmalardan arınmayı öğreniyoruz. Dans ettiğimizde anlattığımız hikayeler, bazen kelimelere dökmenin çok zor olduğu hikayelerdir” diyor.