Dansın Gücü

Los Angeleslı dans terapisti Julia Vishnepolsky, hastaların stres ve anksiyeteyle başa çıkmasına yardımcı olmak için dansın gücünü kullanıyor. Amerika'nın Sesi, dans terapisinin inceliklerini yerinde izlemek için kısa süre önce Los Angeles'taki Venice Plajı'ndaydı.
Her dans hareketinin bir amacı olduğunu söyleyen Julia Vishnepolsky, kulaklıkla müzik dinlerken bir yandan da duygularını ifade ediyor, stres ve anksiyeteden kurtuluyor.
Vishnepolsky, ”Babam dokuz yıl önce aniden yaşamını yitirdi. Dansın duygularımla, üzüntümle başa çıkmama yardımcı olduğunu keşfettim. Dans sayesinde kendimi daha iyi anlıyordum”diyor.
Hobi olarak başlayan bu uğraş, Vishnepolsky için kısa zamanda mesleğe dönüşmüş. Klinik akıl sağlığı danışmanlığı dalında derece alan uzman, sanat ve dans terapisi üzerine çalışmaya başlamış.
Vishnepolsky'nin bu iş için seçtiği Los Angeles'taki Venice Plajı ise adeta kusursuz bir derslik.
Vishnepolsky, ”Bedensel hareketler ve duygular arasındaki güçlü bağ üzerine çalışıyoruz, müzik ve dansı kullanarak depresyondan, stresten ve çocuklukta yaşadığımız travmalardan arınmayı öğreniyoruz. Dans ettiğimizde anlattığımız hikayeler, bazen kelimelere dökmenin çok zor olduğu hikayelerdir” diyor.
Her Pazartesi onlarca, hatta bazen yüzlerce kişi plajda toplanıyor, kulaklıklarını takıyor ve dans terapisi pratiği yapıyor. Ders ücreti 20 dolar. Ancak bu ücreti ödemeye gücü yetmeyenler asla geri çevrilmiyor. Vishnepolsky'ye göre bu terapiye ihtiyacı olduğunu hisseden herkes, katılımcı olmalı.
Katılımcılar, taktıkları kulaklıklarda DJ'in çaldığı müziği dinliyor. Terapistin gösterdiği hareketleri yapıyor, kendilerini dans yoluyla ifade ediyor ve acılarını sahilde bırakıyorlar.
Bu terapilere katılanlardan biri de Christina Weber. Weber, ”Kendimi özgür ve açık hissediyorum. İnsan olmanın getirdiği stresin temizlenmeye başladığını farkediyorum. Bu adeta bir tören gibi. İnsanlar bazen duygu çözülmeleri yaşıyor ve ağlıyorlar. Burası her şeyi hissetmenizi sağlayan bir alan” ifadelerini kullanıyor.
Diğer bir katılımcı da Edgar. Edgar da ”Hissettiğim sanırım özgürlük. Sanki etrafımda kimse yok ve sadece ben dans ediyorum. Okyanus sularında sıçrıyorum, harika bir his” diyor.
Etraftan geçenler için terapi seansı, müziksiz dans kulübü görüntüsü verse de burada yaşayanlar, bu sahnelere alışık.
Elektrikli keman ustası ve DJ Dave Kim, hastalar için müzik çalmaktan çok hoşlanıyor. Müzik, Kim'i de iyileştiren bir etken.
Kim, ”Üç yıl önce inme geçirdim. Beynimde pıhtı vardı. Bedenimin sağ tarafı felç olmuştu. Beynim ve bedenim arasındaki bağı yeniden kurabilmek için çok çalıştım. Bunu başardıktan sonra rehabilite oldum” sözleriyle başında geçenleri özetliyor.
Vishnepolsky, yaşlı kimselerin yalnızlıkla başa çıkmasına yardımcı olmak için huzur evlerinde de müzikli dans terapisi seansları düzenliyor.
Vishnepolsky, ”Dans etmek sadece düğünlere has bir faaliyet değildir. Dans, ruh haliniz ne olursa olsun işe yarar. İnsanlar bazen 'Şu anda içimden dans etmek gelmiyor' diyebilir. Ama o anlar, tam da dans etmenizi gerektiren zamanlardır” diyor.
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