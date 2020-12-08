Dansite nedir? Dansite yüksekliği ne anlam taşır?

Dansite kelimesinin kökeni Fransızcadır ve diğer dillere bu şekilde geçmiştir. Yoğunlukta sağlık ve fen bilimleri alanlarında karşımıza çıkar. Biyokimya tahlillerinde, röntgen filmlerinde ve bir çözeltinin içindeki çözünen madde miktarını ifade etmede kullanılır. İnsan veya hayvan vücudunda bir bölümün sağlıklı sayılabilmesi için belirlenen sayısal aralığı gösterir. Dansite Nedir? Dansite ne demektir sorunuz birkaç farklı açıdan örneklerle açıklanabilir. İnsanlar bazı belirtiler sonucunda kendilerini rahatsız hissettiğinde bir sağlık kuruluşuna gider. Doktorlar muayene sonucunda gerekli gördükleri durumlarda bazı tahliller yaparlar. Bu tahlillerden elde edilen sayısal veriler doğrultusunda bazı sonuçlara varılır. Uygun bir tedaviye başlanır. Vücut için sağlıklı kabul edilebilmesi amacıyla belirlenmiş bazı sayısal aralıklar bulunur. Bunlara referans değeri veya normal denir. Özellikle idrar tahlilinde sık tekrarlanan türdür. Şeker hastalığı ile ilgili bazı sonuçlara, vücudun susuz kalması yani dehidrasyon durumuna, böbrek yetmezliği teşhisi konulma aşamasında karar verilirken idrar tahlili sonucuna yani dansitesine bakılır. Bir çözeltinin içerisinde başka bir madde ile karışım oranını ifade ederken de dansite karşınıza çıkar. Dahası koltuğunuz, sandalyeniz ya da ihtiyacınız olan başka bir yer için sünger almayı düşündüğünüz zaman da dansite ile karşılaşırsınız. Yani süngerin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Burada yoğunluk ile sertlik ya da yumuşaklık arasında bir bağlantı olmadığını belirtmek gerekir. Dansite, bir metreküp süngerin kaç kilo geldiğini anlatır.

Tıpta Dansite Kavramı Tıpta dansite kavramı pek çok branşta kullanılır ve bu terim yerine SG kısaltması da kullanılır. Vücudun sağlıklı sayılması için belirlenmiş normal değerleri mevcut durumdaki değerler ile kıyaslama sonucunda bir teşhis yapılır ve gerekli ise tedavi başlatılır. Karar verilirken dansite düşüklüğü ya da yüksekliği dikkate alınır. Her iki durumda da varılan başka bir tanı ve uygulanması gereken başka prosedürler olur. İdrar Tahlillerinde Dansite Ölçümü Dansite idrar tahlillerinde tanı koyma aşamasında kullanılır. Her bireyin yaşam şekli, beslenme alışkanlığı, genetik yapısı farklıdır. Bunun sonucu olarak olumlu ya da olumsuz birçok durum ile karşılaşılır. Gerekli olduğu hissedildiğinde bir doktora başvurulur. Tıpta en hızlı sonuç alınabilen yöntemler arasında ilk sırada gelir. Aç ya da tok karnına yapılma durumu doktorun muayene sonucu vereceği karara bağlıdır. Tahliller sonucunda idrarda; Şeker bulunması diyabet olma,

Bilirubin bulunması karaciğer fonksiyon bozukluğu olma,

Normal değerlerin üzerinde asitliğe sahipse böbrek taşı veya idrar yolu enfeksiyonu olma,

Protein bulunması böbrek fonksiyon bozukluğu olma,

Beyaz kan hücresi bulunması vücutta enfeksiyon olma durumu için bir belirtidir. İdrar tahlillerinde dansite 1005 ve 1030 arası normal kabul edilir. Vücutta su eksikliği varsa idrar koyu renkli olur, sonuç yüksek dansite çıkar. Diyabet ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda idrar açık renklidir ve düşük dansite olur.

Radyolojide Dansite Ölçümü Radyolojide dansitenin oranı maddenin ya da dokunun X ışını geçirgenliği ile ilgilidir. Dansite yüksekliği nedir sorusuna radyolojik açıdan metal veya kemik gibi maddelerin ya da doku örneklerinin, X ışınını az geçirmesi ve filmde beyaz görüntü oluşturması cevabı verilebilir. Akciğer, karaciğer ya da hava keseciği gibi dokular X ışınını daha çok geçirir. Dansitesi düşük olduğu için röntgen filminde siyah görüntü olur. Döşemecilikte Dansite Kavramı Döşemecilikte kumaşlar ile birlikte sünger ve elyaf gibi pek çok dolgu malzemesi kullanılır. Döşemelik kumaşlar yünlü, ipekli, pamuklu, deri, keten ve suni hammaddelerden elde edilen kumaşlardır. Sürtünmeye, ağırlığa ve son zamanlardaki teknolojik gelişmelerle birlikte suya, lekeye, toza ve hayvan tırmalamasına karşı dayanıklı materyallerden üretilirler. Seçilen dolgu malzemesi kullanılan eşyanın sağladığı konfor açısından önemlidir. Uzun süre kullanılan bir eşyanın rahat olması doğru seçim ile sağlanır. Dolgu malzemesi olarak sünger çeşitleri ve elyaf kullanılır. Dansite yüksekliği kavramı döşemecilikte süngerlerin yoğunluğunu ifade etmede kullanılır.