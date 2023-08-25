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Danslarıyla tartışma yaratan tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal 'Açıldım' deyip paylaştı! 'Ülkece rahatladık'

25.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde danslarıyla tartışma yaratan tesettürlü TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleriyle eleştiriliyordu. Her paylaşımı olay olan ünlü fenomen bu defa son gönderisiyle olay oldu. Ünlü fenomen 'Açıldım' diyerek ilk videosunu yayınladı.

TikTok'ta 1 milyona yakın takipçisi olan tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal, dar kıyafetleri ile dans ederken çektiği videolarıyla son dönemde tartışmalara neden olmuştu. Her paylaşımı olay olan ünlü fenomen son gönderisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eski gönderilerinin hepsini silen tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal 'Açıldım' diyerek ilk videosunu da yayınladı.

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Instagram sayfası üzerinden ilk karesini de paylaşan ünlü fenomen bu gönderisine de 'Büyü bozuldu' notunu düştü.

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Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Esra Rabia Ünal 'Ülkece rahatladık' diyerek ayna karşısında poz verdi. Ünlü fenomenin bu paylaşımlarına yorum yağdı.

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Esra Rabia Ünal'a sosyal medyada; 'Kapalı mıydın ki açıldım diyorsun?', 'Evet güzel oldu', 'Sonunda kapandı', 'Kapalı daha güzeldin', 'Geç bile kaldın' gibi yorumlar yapıldı.

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