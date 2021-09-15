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Dansöz Tanyeli’nin son halini görenler “yıllar acımamış” demeden edemedi

15.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen, kıvrak dansıyla hafızalara kazınan Dansöz Tanyeli, boyuna gelen oğullarıyla sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı. Tanyeli’nin son halini görenler “yıllar acımamış” demeden edemedi.

Dansöz Tanyeli’nin son halini görenler “yıllar acımamış” demeden edemedi

Ünlü dansöz Asena ile sürekli kıyaslanan dansöz Tanyeli tam 50 yaşına bastı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tanyeli aldığı kilolarla dikkat çekti. Hafızalara muhteşem fiziğiyle kazınan Tanyeli’nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dansöz Tanyeli’nin son hali…

DANSÖZ TANYELİ’NİN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Zorlu bir hayat geçiren Tanyeli, gerçek adı ile Öznur Kral’dır. 50 yaşına giren eski dansöz şimdilerde oğullarıyla vakit geçiriyor. Sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşan Tanyeli’nin son hali ise görenleri epey şaşırttı. Hafızalardaki Tanyeli gitmiş, yerine resmen başka biri gelmiş gibi.

İşte Tanyeli’nin son hali…

Dansöz Tanyeli’nin son halini görenler “yıllar acımamış” demeden edemedi

Dansöz Tanyeli’nin son halini görenler “yıllar acımamış” demeden edemedi

TANYELİ KİMDİR?

Ünlü oryantal, dansöz Tanyeli’nin gerçek adı Öznuh Kral’dır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır.

12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulan Tanyeli daha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Kendisini 14’dümde evli, 15’imde ise anneydim diye tanımlayan Tanyeli’nin hayatı hep zorluklar içerisinde geçmiştir. Seda isminde bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Annesinin İzmir’de şarkıcılık yaptığını ve bu dönemde babasının askere gittiğini belirten Tanyeli annesinin bu sorumluluğun üstesinden gelemediğini belirtmiştir. Çünkü annesi de henüz 15 yaşında iken üç çocuk sahibi olmuştur.

14 yaşında bir evlilik gerçekleştiren Tanyeli daha sonra bu evliliğini bitirmiştir. 15 yaşında iken Taylan isminde bir oğlu dünyaya gelen Tanyeli İzmir doğumludur. Eski eşinin ismi Yusuf Uğur Sadıkoğlu’dur.

1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney’de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır.

Bugüne kadar Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri ile müzik piyasasında da varlığını hissettirmiştir.

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