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DAP desteğiyle modern hayvancılık imkanına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde eşiyle besicilik yapan 7 çocuk annesi Elife Yıldız, Doğu Anadolu Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle modern hayvancılık yapabileceği 700 küçükbaş hayvan kapasiteli ahır inşa etti - Elife Yıldız: - "Artık hayvancılığı daha profesyonel bir şekilde yaparak, yöremize hitap edeceğiz. Et ve süt ürünlerini pazara sunarak ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz"

EMRE ILIKAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) 100 bin lira hibe desteği alan 7 çocuk annesi Elife Yıldız, bu sayede 700 küçükbaş hayvan kapasiteli ahır inşa ederek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.

İlçeye 51 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalle Cevizalan'da yaşayan 47 yaşındaki Elife Yıldız, hayvanlarını daha iyi koşullarda besleyebilmek amacıyla evinin yanına ahır inşa etmeye karar verdi.

Maddi imkansızlığı nedeniyle DAP'a başvurarak 100 bin lira hibe almaya hak kazanan Yıldız, 700 küçükbaş hayvanın barınabileceği bir ahır inşa etti.

Aldığı destek sayesinde kışın hayvanların vücut ısılarının korunabileceği, sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonun sağlandığı modern ahıra kavuşan Yıldız, beslediği hayvanların sayısını artırarak bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana hayvanlara baktığını, ailesini de bu işle geçindirdiğini söyledi.

Aldığı hibe sayesinde hayvanları daha iyi koşullarda barındırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Önceden hayvanların barındığı yerin çatısı yoktu. Bakmakta güçlük çekiyorduk. Yağışlar sırasında su basıyordu. Yeterince ısınamayan hayvanların veriminde düşüş yaşanıyordu. Hayvanlara daha iyi şartlarda bakabilmek için DAP'a başvurdum. Eşim de bu konuda bana destek verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru kabul edildi. Ahır için 200 bin lira harcadık. Devletimiz yarısını hibe verdi. Artık hayvancılığı daha profesyonel bir şekilde yaparak, yöremize hitap edeceğiz. Et ve süt ürünlerini pazara sunarak ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz."

Eşi Ali Yıldız ise bölgede hayvancılığın bitmemesi için çaba gösterdiklerini belirterek, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

- "Verilen desteklerle hayvancılık gelişecek"

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu da bölgede tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu belirterek, devletin sunduğu desteklerle hayvan varlığının artacağına inandığını söyledi.

İlçede hayvancılığın gelişmesine yönelik projelerde kadınların yer almasının önemine değinen Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Elife Yıldız'ın böyle bir projeyle desteklenmesi bizi daha da güçlendiriyor. Bölgemizde daha önceden derme çatma ahırlar mevcuttu. İlçede kış mevsimi çok ağır geçiyor. Hayvan barınakları da bundan olumsuz etkileniyordu. Desteklemeler sayesinde ilçede daha modern yapılar yapıldı. Bu hayvancılıkta verimin artmasını da sağlıyor. Verilen desteklerle hayvancılık gelişecek."

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