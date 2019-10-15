DAP desteğiyle modern hayvancılık imkanına kavuştu

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana hayvanlara baktığını, ailesini de bu işle geçindirdiğini söyledi.

Maddi imkansızlığı nedeniyle DAP'a başvurarak 100 bin lira hibe almaya hak kazanan Yıldız, 700 küçükbaş hayvanın barınabileceği bir ahır inşa etti.

EMRE ILIKAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) 100 bin lira hibe desteği alan 7 çocuk annesi Elife Yıldız, bu sayede 700 küçükbaş hayvan kapasiteli ahır inşa ederek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.

"Önceden hayvanların barındığı yerin çatısı yoktu. Bakmakta güçlük çekiyorduk. Yağışlar sırasında su basıyordu. Yeterince ısınamayan hayvanların veriminde düşüş yaşanıyordu. Hayvanlara daha iyi şartlarda bakabilmek için DAP'a başvurdum. Eşim de bu konuda bana destek verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru kabul edildi. Ahır için 200 bin lira harcadık. Devletimiz yarısını hibe verdi. Artık hayvancılığı daha profesyonel bir şekilde yaparak, yöremize hitap edeceğiz. Et ve süt ürünlerini pazara sunarak ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz."

Eşi Ali Yıldız ise bölgede hayvancılığın bitmemesi için çaba gösterdiklerini belirterek, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

- "Verilen desteklerle hayvancılık gelişecek"

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu da bölgede tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu belirterek, devletin sunduğu desteklerle hayvan varlığının artacağına inandığını söyledi.

İlçede hayvancılığın gelişmesine yönelik projelerde kadınların yer almasının önemine değinen Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Elife Yıldız'ın böyle bir projeyle desteklenmesi bizi daha da güçlendiriyor. Bölgemizde daha önceden derme çatma ahırlar mevcuttu. İlçede kış mevsimi çok ağır geçiyor. Hayvan barınakları da bundan olumsuz etkileniyordu. Desteklemeler sayesinde ilçede daha modern yapılar yapıldı. Bu hayvancılıkta verimin artmasını da sağlıyor. Verilen desteklerle hayvancılık gelişecek."

