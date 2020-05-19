Daphan ovası göle dönüştü! Görenleri büyüleyen manzara

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Müdahir Özgül, "Erzurum kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Önceki günlerde Erzurum’un yüksek yerlerine kar ve yağmur yağdı. Bahar aylarında Daphan ovasına biriken sular müthiş bir yansıma yaparak göze görme zevki tattırıyor. Göç yolu üzerinde bulunan Erzurum, göç eden kuşlar tarafından görenleri hayranlığa seyre daldırıyor’’ diye konuştu.

Doç. Dr. Müdahir Özgül, Bölgenin Karga pazarı, Palandöken ve Dumlu dağlarının ortasında kalan bir plato olduğunu belirterek, "Hal mazinin anahtarıdır. Biz hali hazırdaki durumu incelediğimizde burası tarihi süreç içerisinde kuş popülasyonun bulunduğu bir alandır’’ dedi. (İHA)

