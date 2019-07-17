MAGAZİN

Daphne Joy'un bikini tercihi olay oldu! Küçük geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ünlü Model Daphne Joy tatil yaparken görüntülendi. Siyah bikinisiyle denize giren Joy'un bikini tercihi olay oldu.

Model Daphne Joy, tatil yaparken objektiflere takıldı. Joy'in siyah bikinisi her şeyin önüne geçti.

Bikinisiyle zorlandı

Model Daphne Joy, Kosta Rika'da tatil yaparken objektiflere takıldı.
31 yaşındaki Joy, siyah bikinisi ve kıvrımlı fiziğiyle dikkat çekti.
Ünlü model, rap müzik grubu 50 Cent’in solisti James Jackson'dan olan oğlu Sire ile denize girdi.
Ancak Joy'un oğluyla denize girmesinin yanında herkesin dikkatini çektiği bir durum vardı.
Joy öyle minik bir bikini üstü tercih etmişti ki bikinisine güveni tam değildi ve bir kazaya sebep olmamak için sık sık eliyle bikinisini kontrol etme gereği duydu.
Tanga bikini altı ve mini bikini üstüyle dikkat çeken Joy rahatsız olmasına rağmen oğlu keyif aldığı için denizden bir süre çıkmadı.
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