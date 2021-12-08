Dar alan yoktur, yanlış mobilya seçimi vardır! İşte küçük alanlar için en iyi masa ve sehpa modelleri

Dar alanların, küçük odaların atıl durumda kalmak gibi kötü bir kaderi var. Oysa bu durumu değiştirmek oldukça kolay. Minimum eşya ile küçük alanlarda kullanışlı köşeler yaratmak mümkün. Biz de tam bu sebeple birbirinden işlevsel en iyi sehpa ve masa modellerini sizler için listeledik. Haydi, gelin bu listeye birlikte göz atalım.

1. Dar çalışma alanları için YXZQ Masa

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Dar alanda iki kişinin rahatlıkla çalışmasına olanak tanıyan YXZQ Masa, L şekli sayesinde odaların köşelerine maksimum uyum sağlayarak fazla yer kaplamıyor. Geniş masa altı, rahat hareket alanı sağlıyor. Evde ve ofiste rahatlıkla kullanılabiliyor. Büyük masa yüzeyi, farklı eşyaları koymak için gerekli alanı sağlarken yan kısmındaki raflar, ekstra kullanım alanı sunuyor. Masa, renk solmasına ve aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla kalitesini kanıtlıyor. Ayrıca su geçirmiyor. Bu sayede şişme ve kabarma yapmıyor. Ürün, kaplama ahşap ve melaminden üretildiği için uzun yıllar kullanım imkanı veriyor.

Yer tasarrufu sağlayan YXZQ Masa hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabiliniz.

2. Minimalizmden ödün vermeyenlere Yurudesign Style Masa

2 kişilik Yurudesign Style Masa, ergonomik boyutu ile küçük ofis ve mutfaklarda yer tasarrufu sağlıyor. Atlantik çamdan üretilen masa, şık tasarımı ile dekoratif amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Estetik üst yüzeyi, aşınma ve solmaya karşı direnç gösteriyor. Bu şık masanın yan kısmında bulunan raflar ise depolama alanı sunuyor. Yemek ya da çalışma masası olarak kullanabileceğiniz ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz Yurudesign Style Masa'yı daha detaylı bir şekilde incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Minik mutfakların kurtarıcısı Need Katlanır Duvar Masası

Mutfağınız çok küçük ancak bir yemek masasına mı ihtiyacınız var? Öyleyse Need Katlanır Duvar Masası, duvara monte edilebilen ve katlanabilir özelliği ile tam da size hitap ediyor. İhtiyaç duymadığınızda rahatlıkla katlayabileceğiniz için dar alanları etkili bir biçimde kullanmanıza yardımcı oluyor. Fonksiyonel özelliği sayesinde ürün, çalışma masası olarak da kullanılabiliyor. Fazla alan kaplamayan ve evinize estetik bir dokunuş yapan masa; çevre dostu E1 sınıfı suntadan üretildiği için rengi solmuyor, çizilmiyor ve su geçirmiyor. Bu nedenle şişme ve kabarma yapmıyor.

Uzunluğu 120 cm, genişliği 50 cm, yüksekliği ise 75 cm olan Need Katlanır Duvar Masası için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Sehpadan daha fazlasını isteyenlere KZY C Sehpa

Ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sunan KZY C Sehpa, koltuk altına giren ayakları sayesinde tablet ve bilgisayar masası olarak da kullanılabiliyor. Özel dizaynı ile devrilme ve sallanma gibi sorunların oluşmasını engelliyor. Ofis ve ev için oldukça pratik olan ürün; 56 cm yüksekliği, 45 cm genişliği ve 35 cm derinliği ile fazla yer kaplamıyor. Ayrıca sehpa, sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içermiyor. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanılabiliyor.

Dekoratif tasarımıyla evinize şıklık katacak ZY C Sehpa'yı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Küçük balkonlara Interbuild Stockholm Katlanır Balkon Masası

Özellikle yaz aylarında balkonda vakit geçirmek oldukça keyifli. Eğer küçük bir balkonunuz varsa ve siz de bu keyfi yaşamak istiyorsanız sizin için bir önerimiz var: Interbuild Stockholm Katlanır Balkon Masası! Ahşap tasarımı ile doğal bir görünüm yakalayan ürün, katlanabildiği için fazla yer kaplamaz. Şık görünümü ile hem açık hem kapalıyken balkonda estetik bir duruş sergileyen masa, dayanıklı yapısı sayesinde size uzun süre eşlik eder. Akasya ağacından üretilen masa, dış etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla dört mevsim kullanılabilir.

Interbuild Stockholm Katlanır Balkon Masası hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Hem sehpa hem masa olarak kullanabileceğiniz Hodbehod

Ayarlanabilen demir kısmı sayesinde istediğiniz yükseklikte rahatça kullanabileceğiniz Hodbehod Masa, ofis ve evde alanı daha kullanışlı hale getirmenize yardımcı oluyor. Ürünün ergonomik yapısı; onu ofiste, çalışma odasında ya da mutfakta kullanmanıza imkan tanıyor. Yüksekliğini 47 ila 82 cm arasında değiştirebileceğiniz ürün; sehpa ya da çalışma ve yemek masası olarak kullanılabiliyor. Üst kısmı MDF'den üretilen masa, dayanıklı yapısı ile beğeni kazanıyor.

Birinci sınıf malzemesi ile uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Hodbehod Masa'yı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Kitaplık olarak da kullanabileceğiniz Moonlife Çalışma Masası

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Küçük çalışma alanlarında fark yaratacak Moonlife Çalışma Masası, ev dekorasyonuna şık bir dokunuş yapıyor. Masa özelliğinin yanı sıra yan kısmındaki rafları ile ekstra depolama alanı sağlıyor. Kitaplık olarak kullanılabilen raflara dekoratif objeler yerleştirilerek ortam atmosferini değiştirmek mümkün oluyor. Yeterli büyüklükteki çalışma alanı sayesinde genç odasına da yerleştirebileceğiniz masa, kompakt yapısı sayesinde az yer kaplıyor. Yere sağlam basan ayakları, güvenli bir kullanım sunuyor.

Sade stili ile her ortama uyum sağlayan Moonlife Çalışma Masası'nı detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Fonksiyonelliği ile sizi kendine çekecek Kolex Sehpa

Evinizde hem masa hem sehpa için gereken alan yok mu? O halde bu ürüne bayılacaksınız! Gerektiğinde masa olarak da kullanabileceğiniz Kolex Sehpa, evinizin havasını değiştiriyor. Orta sehpa olarak kullanabilen ürün, açılarak yemek ya da çalışma masasına dönüştürülebiliyor. Tekerlekli olduğu için istenilen alana rahatça taşınabiliyor. Oval kenarlı masa, bebek ve evcil hayvan bulunan evlerde güvenli kullanım sağlıyor. Bu ürünün fonksiyonel yapısını çok seveceğinize eminiz.

Şık tasarımı ve ahşap rengi ile her ortama kolayca uyum sağlayan Kolex Sehpa'yı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Dekoratif ve şık: Kalem Yan Sehpa

Şık tasarımı ile gönlünüzü fethedecek Kalem Yan Sehpa, dar alanları kullanışlı hale getiren harika bir ürün. Çantalı alanı sayesinde ekstra depolama alanı sunar ve evinize özgün bir dokunuş yapar. Su geçirmeyen ve dayanıklı sehpa yüzeyi, vazo ve abajur gibi dekoratif ürünleri koymak için oldukça uygun. Çantası ise sağlam yapısı ve 45 x 45 x 20 cm ölçüleri ile ideal bir saklama alanı yaratır. Dergi ve kitap gibi ürünlerin yanı sıra oyuncakları da rahatlıkla saklayabileceğiniz sehpa, oldukça işlevsel bir ürün.

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10. Geniş depolama alanına sahip Rani Ab103 Orta Sehpa



Hem az yer kaplayan hem geniş bir depolama alanı sunan bir sehpaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise size harika bir önerimiz var: Rani Ab103. Orta sehpa olarak kullanabileceğiniz ürün, 90 x 60 x 43,6 cm ölçüleri ile fazla yer kaplamıyor. Bir tarafında 2 adet geniş çekmece yer alıyor ve diğer tarafı raf olarak kullanılabiliyor. Sağlığa zararlı kanserojen madde kullanılmadan imal edilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanılabiliyor. Estetik tasarımı, her dekorasyon stiline uyum sağlıyor.

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