Dar gelirli çiftlerin çocuk hasreti belediye sayesinde sona eriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle merkezde gördüğü yaklaşık bir yıllık tedavinin ardından hamile kalan Menekşe Gül, 10 Ekim'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Belediyenin desteğiyle işitme engelli Menekşe Gül ve Muhammed Kasar çifti de bebek sahibi oldu.

Kadınlardan 53'ü doğum yaptı, 81'inin hamileliği ise sürüyor.

Yapılan tetkikler sonucu durumu uygun görülen 261 kadına tüp bebek, 497 kadına da aşılama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelerin çocuk özlemini gidermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 2014'te hayata geçirdiği merkeze, bugüne kadar 3 bin 430 başvuru yapıldı.

Kasar'ın doğum yaptığı hastane yetkilileri aileye destek olmak amacıyla masrafları almazken, bebek beslenme sıkıntısı çektiği için kuvöze konuldu. Engelli çift, kuvözde kalan bebeklerini kucaklarına alacakları günün hayalini kuruyor.

Aileyi hastanede ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, çifte hayırlı olsun dileklerini iletti. Genç çiftin bebek sevincine ortak olan Şahin, işitme engelli çiftin bebekle iletişimini kolaylaştıracak destek cihazı hediye etti.

Baba Muhammed Kasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek sahibi oldukları için çok mutlu olduğunu, kızına Melek Nur adını verdiklerini söyledi.

Kasar, "Yıllarca çektiğimiz hasret son buldu ancak şu an bebeğin beslenme sıkıntısı çekmesi bizi çok üzüyor. Rabb'im bebeğimi aramıza getirmeyi nasip etsin. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde evimize götürmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

- "Ailecek çok mutluyuz"

Dede Beşir Kasar da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

Melek Nur'un 17. torunu olduğunu belirten Kasar, "Oğlum ve gelinim işitme engelli, bir de çocuk sahibi olamayınca çok üzülüyorduk. Şu an ailecek çok mutluyuz." dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Kanber ise bebeğin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını kaydetti.

Bebeğin yenidoğan bakım ünitesine alındığını söyleyen Kanber, "Bebeği yakından takip ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde anne ve babasının kucağına veririz." şeklinde konuştu.

