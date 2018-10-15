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Dar gelirli çiftlerin çocuk hasreti belediye sayesinde sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle 2014'te kurulan tüp bebek merkezi sayesinde, dar gelirli çiftler çocuk sahibi olma hayallerine kavuşuyor - Yaklaşık 4 yılda 3 bin 430 çiftin başvurduğu merkez sayesinde 53 aile çocuk sahibi oldu, 81 kadının hamilelik süreci devam ediyor - Merkez sayesinde baba olan işitme engelli Muhammed Kasar: - "Yıllarca çektiğimiz hasret son buldu"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan tüp bebek merkezi, dar gelirli çiftlerin çocuk hasretini dindiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelerin çocuk özlemini gidermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 2014'te hayata geçirdiği merkeze, bugüne kadar 3 bin 430 başvuru yapıldı.

Yapılan tetkikler sonucu durumu uygun görülen 261 kadına tüp bebek, 497 kadına da aşılama yapıldı.

Kadınlardan 53'ü doğum yaptı, 81'inin hamileliği ise sürüyor.

- İşitme engelli çiftin 7 yıllık hasreti son buldu

Belediyenin desteğiyle işitme engelli Menekşe Gül ve Muhammed Kasar çifti de bebek sahibi oldu.

Dünyaevine 2011'de giren çift, sağlık sorunları nedeniyle bebek sahibi olamadıklarını öğrenince 6 yıl özel hastanelerde tedavi gördü.

Tedavilerinden sonuç alamayan çift, internetten araştırma yaptıkları sırada haberdar oldukları Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tüp bebek merkezine başvurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle merkezde gördüğü yaklaşık bir yıllık tedavinin ardından hamile kalan Menekşe Gül, 10 Ekim'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kasar'ın doğum yaptığı hastane yetkilileri aileye destek olmak amacıyla masrafları almazken, bebek beslenme sıkıntısı çektiği için kuvöze konuldu. Engelli çift, kuvözde kalan bebeklerini kucaklarına alacakları günün hayalini kuruyor.

Aileyi hastanede ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, çifte hayırlı olsun dileklerini iletti. Genç çiftin bebek sevincine ortak olan Şahin, işitme engelli çiftin bebekle iletişimini kolaylaştıracak destek cihazı hediye etti.

Baba Muhammed Kasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek sahibi oldukları için çok mutlu olduğunu, kızına Melek Nur adını verdiklerini söyledi.

Kasar, "Yıllarca çektiğimiz hasret son buldu ancak şu an bebeğin beslenme sıkıntısı çekmesi bizi çok üzüyor. Rabb'im bebeğimi aramıza getirmeyi nasip etsin. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde evimize götürmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

- "Ailecek çok mutluyuz"

Dede Beşir Kasar da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

Melek Nur'un 17. torunu olduğunu belirten Kasar, "Oğlum ve gelinim işitme engelli, bir de çocuk sahibi olamayınca çok üzülüyorduk. Şu an ailecek çok mutluyuz." dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Kanber ise bebeğin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını kaydetti.

Bebeğin yenidoğan bakım ünitesine alındığını söyleyen Kanber, "Bebeği yakından takip ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde anne ve babasının kucağına veririz." şeklinde konuştu.

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