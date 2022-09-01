Çok dar giysiler giyenler dikkat! Pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor

Günümüzde iyi hissettirmesi için çok dar kotlar giyen ve korseye sığmak için çokça uğraşan pek çok kişi bulunuyor. Özellikle kadınlar başta olmak üzere bazı erkeklerin de tercih ettiği dar pantolon ve giysiler, kişiyi iyi hissettirirken sağlığa ise tamamen olumsuz bir katkı sunuyor. Trend ve moda denilerek giyilen bu kıyafetler pek çok hastalık riskini de beraberinde getiriyor. İşte o rahatsızlıklar...

ÇOK DAR GİYSİLER GİYENLER DİKKAT!

Kıyafetlerin yanında aynı şekilde dar iç çamaşırları da sağlığa zararlı olarak biliniyor. Çok sıkı olan ve kişiyi rahatsız eden iç çamaşırları vücudun işleyiş düzenini bozabilirl ve vulva bölümünde yaralar, yanıklar ve kızarıklıklara sebebiyet verebilir.

Kıyafet veya iç çamaaşırının sıkı olan doku cilde sürtünürken cildin koruyucu bariyerini ise bozat ve folikülit yani kıl kökü iltihabı oluşumunu tetikleyecektir. Kılların bu enfeksiyonu ise kırmızı yumrulara sebep olabilmektedir. Vücut yüzeyinde görülebilen bu yumru ve kabarcıklar ağrılı olabilir ve kaşıntıya sebep olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU TETİKLEYEBİLİR!

Ayrıca çok sıkı iç çamaşırı giymek genital enfeksiyonlarını da tetikleyebilir, mevcut enfeksiyonları ağırlaştırabilir. Yaz aylarında, sıcak ve nemli günlerde dar giysiler giymek mikropların çoğalmasına olanak sağlarken, çoğalan bu mikroplar idrar yolu enfeksiyonu olma riskini yüksek derecede arttırır. Dar ve rahatsız edici iç çamaşırı tercih eden kişilerde bakterilerin anüsten diğer vücut bölümlerine daha kolay hareket edebileceği bilinmekte. Bu sebeple mümkün olduğunca vücudun nefes alabileceği ve pamuklu ürünler kullanılmalı.

VARİS VE SELÜLİT OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR

Yine bacak bölümleri çok dar olan kot pantolonlar da kan dolaşımı ve lenfatik sistemi tamamen bozabiliyor. Kasığa ve diz arkasına baskı yapması sebebiyle kan dolaşımı zorlaşıyor. Bu durum da varis oluşumu ve selülite kadar pek çok rahatsızlığa sebep olabiliyor.

ŞİŞKİNLİK VE KABIZLIĞA DA DİKKAT!

Günümüzde çokça tercih edilen aşırı dar kot pantolonların giyilmesi de tavsiye edilmemekte. Genellikle bel bölgeleri çok sıkı olarak bilinen bu pantolonlar göbeği sıkıştırmaya eğilimli olarak biliniyor. Ayrıca çok sıkı çoraplar da sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Göbek bölgesini sıkıştıran külotlu çorap ve pantolonlar bağırsaklar için büyük sorunlara neden olurken, şişkinlik ve kabızlık gibi problemler de ortaya çıkabiliyor.



