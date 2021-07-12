Dar kıyafet giyerken bir kez daha düşünün! Hiç ummadığınız tehditlerle karşı karşıya olabilirsiniz

Dar giysileri, bazen moda anlayışınızı yansıttığı için bazen de forma soktuğunuz vücudunuzu daha iyi gösterdiği için tercih ediyor olabilirsiniz. Ancak dar giyinmenin sağlığınız için ne kadar zararlı olduğundan haberdar mısınız? Peki gerçekten dar kıyafetler sağlığınıza zarar veriyor mu? Yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Gelin bir göz atalım!

Dar kotlar, büstiyerler, gömlekler hem güzel görünüyor hem de vücudunuzu daha iyi gösteriyor. Ama dar giyinmekle ilgili farklı düşünceler de mevcut. Dar giyinmenin sağlığınız açısından zararlı olmadığını, bunun abartılan bir yorum olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu yazıyı okuduktan sonra fikriniz değişecek...

KAN AKIŞINIZI ETKİLER

Dar kıyafetler vücudu sıkı sardığı için kan akışınızın yavaşlamasına neden olur. Kalbiniz, vücudunuzdaki kan akışını sağlamak için daha fazla çalıştığından gün sonunda daha yorgun hissedersiniz. Aynı şekilde yeterince kan akışı sağlanamadığı için ayaklarınızda şişmeler oluşur.

Özellikle bacaklara etki eden dar pantolonlar zaman içerisinde varisli damarların artmasına yol açabilir.

METABOLİZMA HIZINIZ YAVAŞLAR

Dar kıyafetler mide ve bağırsaklarınıza baskı yapar. Bu da metabolizma hızınızı yavaşlatır, midenize yapılan baskıyla mide sorunları yaşarsınız ve karın ağrısı şikâyetleriniz artar.

SELÜLİTLERİNİZLE DOST

Selülitlerinizin gözle görülür bir biçim artmasında dar kotlarınızın katkısı olabilir. Dar kıyafetler var olan selülitlerin derinleşmesine katkı sağlar.

CİLDİNİZDE PROBLEMLER YARATIR

Dar kıyafetleri giydiğinizde bazen nefes almakta zorlanırsınız. Aynı şekilde cildiniz de nefes alamaz ve uzun süre maruz kaldığı kıyafetlerden dolayı tahrişler, kızarıklıklar, kaşıntılar ve özellikle vajinal mantar gibi enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

TERLEME SORUNU YAPAR

Nefes alamayan cildiniz, baskının etkisiyle daha fazla ter salgılar. Bu da hem gün içerisinde rahatsız hissetmenize hem de sağlığınızın olumsuz etkilenmesine neden olur.

NEFES ALMANIZI ZORLAŞTIRIR

Dar kıyafetlerin vücudunuzu sıkı sıkı sarması bazen nefes almanızı zorlaştırır. Bu da hem yeterli oksijeni alamamanıza, hem de konsantrasyon eksikliğine yol açar.

VÜCUT AĞRILARI YAŞAMANIZA NEDEN OLUR

Dar kıyafetlerin otururken ya da hareket ederken size engel oluşturması, çeşitli ağrılar yaşamanıza neden olur. Özellikle sırt ağrısı, bu kıyafetlerle uzun süre oturanların yaşadığı problemler arasında.



