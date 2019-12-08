‘Dar Tırmanış’ Ustası VOA’ya Konuştu

Kaya tırmanışının her türü zordur. Ancak özellikle zor olan bir türü var ki o da ‘dar tırmanış’. Bu tırmanışta, kişi, kayaya elinin sığabileceği ancak bacaklarının ve vücudunun üst kısmının sığamayacağı genişlikteki bir çatlaktan zirveye ulaşmaya çalışır. Bu da tırmanışçıyı çok yoran bir çaba. Amerika’nın Sesi, bu alandaki ilk kadın kaya tırmanıcısı Pamela Pack ile neden bu sporu seçtiğini konuştu.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından birine gönül veren Pamela Pack’e göre, kaya tırmanmada başarılı olabilmenin yolu, fiziksel kapasiteye sahip olmanın da ötesinde, kendine inanmak ve güvenmekten geçiyor. Pack kendini bu alanla öylesine özdeşleştirmiş ki, bunun için doğduğuna inanıyor.

Profesyonel kaya tırmanışçısı Pamela Pack’ın ev sevdiği yer devasa kumtaşı kayalıklarına sahip olan Utah eyaleti. Bu kayaların arasındaki çatlaklara tırmanan ilk kişi de Pack. O yüzden de kendisini adeta bir kaşif gibi hissediyor.

Pamela Pack geleneksel tarzda tırmanıyor. Bu da çatlağın arasına yerleştirilmek üzere tasarlanan belirli teçhizatları kullanmasını gerektiriyor. Böylece düşme tehlikesi geçirdiği anda bu aletler onu yakalıyor ve düşmesini engelliyor. Bu aletleri ne zaman yerleştireceğine ya da yerleştirip yerleştirmeyeceğine karar vermek, düşme ihtimalininin ne kadar olduğunu düşünmek tırmanırken ona daha da heyecan veriyor.