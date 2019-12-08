‘Dar Tırmanış’ Ustası VOA’ya Konuştu

Kaya tırmanışının her türü zordur. Ancak özellikle zor olan bir türü var ki o da ‘dar tırmanış’. Bu tırmanışta, kişi, kayaya elinin sığabileceği ancak bacaklarının ve vücudunun üst kısmının sığamayacağı genişlikteki bir çatlaktan zirveye ulaşmaya çalışır. Bu da tırmanışçıyı çok yoran bir çaba. Amerika’nın Sesi, bu alandaki ilk kadın kaya tırmanıcısı Pamela Pack ile neden bu sporu seçtiğini konuştu.
Dünyanın en tehlikeli sporlarından birine gönül veren Pamela Pack’e göre, kaya tırmanmada başarılı olabilmenin yolu, fiziksel kapasiteye sahip olmanın da ötesinde, kendine inanmak ve güvenmekten geçiyor. Pack kendini bu alanla öylesine özdeşleştirmiş ki, bunun için doğduğuna inanıyor.
Profesyonel kaya tırmanışçısı Pamela Pack’ın ev sevdiği yer devasa kumtaşı kayalıklarına sahip olan Utah eyaleti. Bu kayaların arasındaki çatlaklara tırmanan ilk kişi de Pack. O yüzden de kendisini adeta bir kaşif gibi hissediyor.
Pamela Pack geleneksel tarzda tırmanıyor. Bu da çatlağın arasına yerleştirilmek üzere tasarlanan belirli teçhizatları kullanmasını gerektiriyor. Böylece düşme tehlikesi geçirdiği anda bu aletler onu yakalıyor ve düşmesini engelliyor. Bu aletleri ne zaman yerleştireceğine ya da yerleştirip yerleştirmeyeceğine karar vermek, düşme ihtimalininin ne kadar olduğunu düşünmek tırmanırken ona daha da heyecan veriyor.
Pack, ”Bir kadın olarak kaya tırmanışcısı olmak nispeten yeni bir durum. Ben bu tarz tırmanmaya 2010 yılında başladım. Kendini kayaların arasındaki çatlaklardan tırmanmaya adamış ilk kadınım. Ve çok fazla tepkiyle karşılaştım. Herşeyimle eleştirildim. Saçımı açtığım için eleştirildim. Tırmanırken giydiklerim yüzünden eleştirildim. Ancak nihayetinde bu eleştirilerin hepsi bana tırmanmayı daha çok sevdirdi” diyor.
Pamela Pack çok sevdiği bu spor uğruna iki kez çok ciddi kaza atlatmış. Tırmanırken düşen Pack, böbrek ameliyatı geçirmiş, bir diğerindeyse belini sakatlamış.
Pack, ”Bu, çok tehlikeli bir spor. Kaburgalarım kırık olmasına ya da yaralı olmama rağmen tırmandım. Bu benim için belki de bir meditasyon biçimi. Ben acılarımı arka plana itiyor ve tırmanıyorum. Kendime ancak tırmanışı tamamladıktan sonra acılarımı hissetmek için izin veriyorum” ifadelerini kullanıyor.
Fiziksel açıdan “acımasız” olarak nitelendirilen bu spor dalının tarih boyunca hep fazla popüler olmadığını dile getiren Pamela Pack, buna karşın yeni rotalar bulabilmeye ve yeni teknikler geliştirmeye çok açık olan bu alanın, teknik anlamda mükemmel bir stili ve sanatsal bir tarzı olduğunu düşünüyor.
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