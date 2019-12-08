HABER

‘Dar Tırmanış’ Ustası VOA’ya Konuştu

08.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi, 'dar tırmanış' alandaki ilk kadın kaya tırmanıcısı Pamela Pack ile neden bu sporu seçtiğini konuştu

Kaya tırmanışının her türü zordur. Ancak özellikle zor olan bir türü var ki o da ‘dar tırmanış’. Bu tırmanışta, kişi, kayaya elinin sığabileceği ancak bacaklarının ve vücudunun üst kısmının sığamayacağı genişlikteki bir çatlaktan zirveye ulaşmaya çalışır. Bu da tırmanışçıyı çok yoran bir çaba. Amerika’nın Sesi, bu alandaki ilk kadın kaya tırmanıcısı Pamela Pack ile neden bu sporu seçtiğini konuştu.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından birine gönül veren Pamela Pack’e göre, kaya tırmanmada başarılı olabilmenin yolu, fiziksel kapasiteye sahip olmanın da ötesinde, kendine inanmak ve güvenmekten geçiyor. Pack kendini bu alanla öylesine özdeşleştirmiş ki, bunun için doğduğuna inanıyor.

Profesyonel kaya tırmanışçısı Pamela Pack’ın ev sevdiği yer devasa kumtaşı kayalıklarına sahip olan Utah eyaleti. Bu kayaların arasındaki çatlaklara tırmanan ilk kişi de Pack. O yüzden de kendisini adeta bir kaşif gibi hissediyor.

Pamela Pack geleneksel tarzda tırmanıyor. Bu da çatlağın arasına yerleştirilmek üzere tasarlanan belirli teçhizatları kullanmasını gerektiriyor. Böylece düşme tehlikesi geçirdiği anda bu aletler onu yakalıyor ve düşmesini engelliyor. Bu aletleri ne zaman yerleştireceğine ya da yerleştirip yerleştirmeyeceğine karar vermek, düşme ihtimalininin ne kadar olduğunu düşünmek tırmanırken ona daha da heyecan veriyor.

Pack, ”Bir kadın olarak kaya tırmanışcısı olmak nispeten yeni bir durum. Ben bu tarz tırmanmaya 2010 yılında başladım. Kendini kayaların arasındaki çatlaklardan tırmanmaya adamış ilk kadınım. Ve çok fazla tepkiyle karşılaştım. Herşeyimle eleştirildim. Saçımı açtığım için eleştirildim. Tırmanırken giydiklerim yüzünden eleştirildim. Ancak nihayetinde bu eleştirilerin hepsi bana tırmanmayı daha çok sevdirdi” diyor.

Pamela Pack çok sevdiği bu spor uğruna iki kez çok ciddi kaza atlatmış. Tırmanırken düşen Pack, böbrek ameliyatı geçirmiş, bir diğerindeyse belini sakatlamış.

Pack, ”Bu, çok tehlikeli bir spor. Kaburgalarım kırık olmasına ya da yaralı olmama rağmen tırmandım. Bu benim için belki de bir meditasyon biçimi. Ben acılarımı arka plana itiyor ve tırmanıyorum. Kendime ancak tırmanışı tamamladıktan sonra acılarımı hissetmek için izin veriyorum” ifadelerini kullanıyor.

Fiziksel açıdan “acımasız” olarak nitelendirilen bu spor dalının tarih boyunca hep fazla popüler olmadığını dile getiren Pamela Pack, buna karşın yeni rotalar bulabilmeye ve yeni teknikler geliştirmeye çok açık olan bu alanın, teknik anlamda mükemmel bir stili ve sanatsal bir tarzı olduğunu düşünüyor.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?
Ukrayna’ya Askeri Yardım Neden Bu Kadar Önemli?Ukrayna’ya Askeri Yardım Neden Bu Kadar Önemli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan NATO açıklaması

Flaş sözler: Her yıl daha kötüye gidiyor!

Hong Kong’da binlerce eylemciden son çağrı!

Binlerce eylemciden son çağrı!

Danimarka basınından flaş iddia: Rusya Kuzey Kutbu'na üs kurdu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 43'e yükseldi

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Kuzey Kore'den tartışmalı alanda tatbikat: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.