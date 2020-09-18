HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde köy yolundaki dar virajdan aynı anda geçmek isteyen iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde köy yolundaki dar virajdan aynı anda geçmek isteyen iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Havran’ın İnönü Mahallesi üst yolunda 10 Z 1827 plakalı tır ile 10 Z 0929 plakalı tır dar virajdan aynı anda geçmeye çalışınca kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında yaralılara ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapıldı. Yaralılar A.K.S ve H.A 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Havran Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haberKaraman'da kamyon devrildi! Acı haber
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak... 24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
1/
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakanlık, Salda Gölü Nazım İmar Planı'nı onayladı
Bakanlık'tan Salda Gölü Nazım İmar Planı kararı
Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Cerrahpaşa'da önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlanacak
Aşı çalışmasıyla ilgili yeni gelişme! Önümüzdeki hafta başlıyor
Son dakika: Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!
Ankara'da fabrikada patlama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.