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Dar yol kaza yapan araçlar yolu ulaşıma kapadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda  çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.

Dar yol kaza yapan araçlar yolu ulaşıma kapadı

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Biri TIR, diğeri tanker, iki araç, karşılıklı girdikleri dar virajda çarpıştı. 2 araçta hasar oluşurken, Çivril-Işıklı yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası, araçlar yoldan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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