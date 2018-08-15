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Dara Antik Kenti'nde kazı çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Mardin'de Dara Antik Kenti'ni çevreleyen 4 kilometrelik surların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kazı çalışmalarına başlandı - Müze Müdürü Nihat Erdoğan: - "Amacımız geçmişten gelen bu kültürel mirası görünür kılmak ve tüm dünyaya tanıtmak"

MARDİN (AA) - Mardin'de Dara Antik Kenti'ni çevreleyen 4 kilometrelik surların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları yeniden başladı.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Nusaybin yolu üzerinde bulunan 3 bin yıllık antik kentte 10 yıldır devam eden kazılarda ilk kez kenti çevreleyen 4 kilometrelik surların ortaya çıkarılması için çalışma yürütülecek.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, yaptığı açıklamada, Dara Antik Kenti'ni çevreleyen surları tekrar ayağa kaldırmayı hedeflediklerini, bu amaçla antik kentin agora girişi güney surların bulunduğu yerde kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu yıl sur duvarlarının 300 metrelik kısmını açığa çıkarıp restorasyon çalışması için hazır hale getirmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, "Dara Antik Kenti kurulduğunda 4 kilometrelik bir sur ile korunduğunu görüyoruz. İçinde askeri yapıları, hamamı, dini yapıları, sur sarnıçlarının bulunduğu büyük bir kent. 40 binin üzerinde askeri barındırabilen bir kent." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kazı çalışmalarıyla antik kentin dünyada tanınan ve bilinen bir yer olmasını istediklerini kaydetti.

Bölgedeki Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin ölü gömme geleneklerinin izlerini gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir arada yaşamayla ilgili geçmişin bir sürü hafızasını kent, üzerinde barındırıyor. Böylelikle her ülkeden insanların buraya gelebilirliği artacaktır. 3 bin yıllık kenti tekrardan görünür kılıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Kazı çalışmaları tamamlandığında, cazibe merkezi haline gelecek. Mardin son 8 aydır yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı. Turizm alt yapısı içinde bu alandaki arkeolojik alanların açığa çıkarılması ve ören yeri statüsünün kazanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız geçmişten gelen bu kültürel mirası görünür kılmak ve tüm dünyaya tanıtmak."

Kazı çalışmasında yer alan arkeolog Murat Tosun, çalışmada sikke, mutfak eşyaları, seramik gibi kalıntılara ulaştıklarını söyleyerek, "4 arkeolog, 2 sanat tarihçisi ve 30 işçiyle kazı çalışmasını yürütüyoruz. Saat 06.00 gibi başlayan kazı, 14.00'e kadar sürüyor. Çalışanlarımızın çoğu bu köyden. Kazı çalışması sayesinde köylüler hem gelir elde ediyor hem de tarihin ortaya çıkması için çalışıyor." diye konuştu.

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