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Darbe davalarında 3 yılda 289 dosyadan 270’i karara bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

3 yılı aşkın sürede darbe davalarında 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270 dosyada 3 bin 838 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında başlatılan “darbe davaları” 3 yılı geride bıraktı.

3 yılı aşkın sürede darbe davalarında 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270 dosyada 3 bin 838 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında başlatılan “darbe davaları” 3 yılı geride bıraktı. 3 yılı aşkın süredir görülen bu davalarda 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270 dosyada bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bin 103 sanık müebbet ve bin 511 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapse mahkum edildi.
İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında görülmeye başlanan darbe davalarının üzerinden 3 yıl geçti. Darbe sonrasından bugüne 289 fiili darbe dosyasından 270 tanesi karara bağlanırken, 19’u halen kavuşturma aşamasında. Karara kavuşturulan 270 fiili darbe dosyasında 3 bin 838 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bu kapsamda fiili darbe davalarında bulunan tutuklu sayısı 784 iken, Yargıtayda ise 23 adet dosya onandı. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol aldığı belirlenen bin 224 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 103 sanık hakkında müebbet ve bin 511 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapis cezası verilirken, çoğunluğunu er ve askeri öğrencilerin oluşturduğu 2 bin 644 kişi hakkında beraat kararı verildi.
Yargılamaların halen devam ettiği 19 davadan 3 tanesi İstanbul’da, 9 tanesi Ankara’da ve 7 tanesi ise diğer illerde görülüyor.

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