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"Darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Balkan Harbi'nde göçü yaşayan, o süre içerisinde yaklaşık beş milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bölgede, bu şekilde şuursuzca darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'ın sosyal medya ve internette yer alan görüntülerine ilişkin, "Balkan Harbi'nde göçü yaşayan, o süre içerisinde yaklaşık beş milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bölgede, bu şekilde şuursuzca darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Marmaraereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onuruna verdiği yemekte konuşan Şentop, beka meselesinin önemini anlattı.

Şentop, Türkiye’nin beka meselesini göz ardı etmeden hareket etmesi gerektiğini ve Anadolu topraklarında yaşamanın sorumluluğunun bunu gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Şentop, "Bizim bu topraklarda bir beka meselemiz var. Millet olarak atacağımız her adımda bu beka iddiamızı ve meselemizi aklımızın bir köşesinde tutmak mecburiyetindeyiz. Atacağımız her adımı, bunu hesaplayarak atmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz yeniden kendisine geldi." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin çok darbe gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise. Türkiye birçok darbe gördü. Bunlar içerisinde en haini, darbe ötesinde bir işgal teşebbüsü olarak değerlendirdiğimiz 15 Temmuz'da yaşadığımızdı. Bütün darbeler uluslararası irtibatları olan işlerdir. Dünyanın istihbarat örgütleri mutlaka bu darbeyi yapanlarla irtibat halinde oluyorlar. Başka türlü bu darbeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Uluslararası örgütlerin bir maşası olarak bir darbe gerçekleştirme teşebbüsü ilk defa oluyor 15 Temmuz'da. İşte o zaman milletimiz sokaklara döküldü. Milletimiz ilk defa göğsünü tanklara, uçaklara siper etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin önemini anlatan Şentop, "Liderlik şu; 'Sokaklara, meydanlara çıkın.' dediği zaman o gece milletimiz sokaklara ve meydanlara çıktı. Bir başka siyasetçi söylemiş olsaydı sokaklara çıkar mıydı? Çıkmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde kavganın en yoğun olduğu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve kavganın göbeğine gitti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Darbe için kadeh kaldırıyor"

Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan ile ilgili sosyal medya ve internette yer alan görüntülere de değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanı, o gece bir meyhanede kafa çekerken, darbe için kadeh kaldırıyor. 'Geceden haberimiz var' diye darbenin şerefine kadeh kaldırıyor. Balkan Harbi'nde göçü yaşayan, o süre içerisinde yaklaşık beş milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bölgede, bu şekilde şuursuzca darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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Recep Gürkan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ

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