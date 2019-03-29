"Darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyuyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'ın sosyal medya ve internette yer alan görüntülerine ilişkin, "Balkan Harbi'nde göçü yaşayan, o süre içerisinde yaklaşık beş milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bölgede, bu şekilde şuursuzca darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Marmaraereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onuruna verdiği yemekte konuşan Şentop, beka meselesinin önemini anlattı.

Şentop, Türkiye’nin beka meselesini göz ardı etmeden hareket etmesi gerektiğini ve Anadolu topraklarında yaşamanın sorumluluğunun bunu gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Şentop, "Bizim bu topraklarda bir beka meselemiz var. Millet olarak atacağımız her adımda bu beka iddiamızı ve meselemizi aklımızın bir köşesinde tutmak mecburiyetindeyiz. Atacağımız her adımı, bunu hesaplayarak atmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz yeniden kendisine geldi." diye konuştu.