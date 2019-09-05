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Darbe gecesi selaları susturmaya çalışan kaymakama hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri'nin Hacılar içesinde camilerde okunan selaları susturmaya çalıştığı iddiaa edilen eski Kaymakam Yasin Tikdağ, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri'nin Hacılar içesinde camilerde okunan selaları susturmaya çalıştığı iddiaa edilen eski Kaymakam Yasin Tikdağ, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık eski Kaymakam Yasin Tikdağ ve avukatı katıldı. Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Hacılar İlçesi Müftüsü Mehmet Özbek, "16 Temmuz saat 01.22'de ilçe kaymakamı olan Yasin Tikdağ beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun' dedi. Ben, 'Tamam kaymakamım' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatları yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım" demişti.
Savunmasında, selaları susturması yönünde ilçe müftüsüne talimat vermediğini ileri süren Tikdağ, son sözünde de "FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçsuzum, beratımı istiyorum" dedi.
Savcı ise mütalaasını açıklayarak sanık Tiktağ'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık Tikdağ'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Yargıtay sürecini gözönünde bulundurarak tutuklama kararı vermedi.

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