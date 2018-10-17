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Darbe girişimi 10 dilde anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar: "Rektörlük binası girişinde hazırladığımız anı köşesinde, darbe girişimini, şehitlerimizin hikayelerini kulaklıkla dinleyebileceğimiz, en az 10 dilde bu konuyu anlatan çevirilerimiz olacak"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük girişinde yeniden oluşturdukları 15 Temmuz Şehitleri Anı Köşesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini ve kahraman şehitlerin hikayelerini 10 dilde anlatan çeviri yapacaklarını belirtti.

Hotar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kendisinden önce görev yapan rektörlerin bir anı köşesi oluşturduğunu, 3 ay önce göreve gelmesinin ardından çalışma arkadaşlarıyla bu çalışmayı farklılaştırma kararı aldıklarını anlattı.

Türk milletinin o akşam hainlere "Dur" dediğinin, her ortamda özellikle de eğitim kurumlarında o kahramanlığın anlatılıp unutturulmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Hotar, şunları belirtti:

"Amacımız, ülkemizin önüne çıkarılmaya çalışılan darbe girişimini nasıl atlattığımızı bir kez daha hatırlatmak. Türkiye haritamız üzerindeki ekranımızda şehitlerimizin hikayeleri var. Halkımızın aziz milletimizin günlerce nöbet tutarak verdiği destekler ve nöbet hikayelerinin görüntüleri var. O geceye ilişkin bombalamalar başta olmak üzere, kalkışmanın görüntüleri var. Bulabildiğimiz tüm dökümanlar ve gazete başlıkları var. Ziyaretçilerimiz için defterimiz var. Rektörlük binası girişinde hazırladığımız anı köşesinde, darbe girişimini, şehitlerimizin hikayelerini kulaklıkla dinleyebileceğimiz, en az 10 dilde bu konuyu anlatan çevirilerimiz olacak. Uluslarası boyutta bunu anlatacağız."

Hotar, yenilenen 15 Temmuz Şehitleri Anı Köşesi'ni bir hafta önce tamamlayıp öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açtıklarını, alanın kısa süre olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz hain darbe girişimi anı köşesi Dokuz Eylül Üniversitesi

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