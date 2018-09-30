HABER

Darbe girişimi davalarına Sincan'da devam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar ile sözde sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılanması, yarın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında sürecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında bu hafta Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar ile sözde sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcıların yargılandığı davanın duruşmaları görülecek.

Darbe girişimi sırasında cuntanın kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada aralarında görevli ve emekli üst düzey askerlerin de bulunduğu müştekilerin beyanları alınacak.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki beyanlarının tamamlanması halinde tanıkların dinlenmesine geçilecek.

Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 307 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.

Davanın 31 Temmuz'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, dönemin okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca, 95 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 20'sinin dosyasının ayrılmasının istendiği mütalaada, 47'si askeri öğrenci 104 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatleri yönünde karar verilmesi talep edildi.
\

- Genelkurmay çatı davasında son savunmalar alınıyor

Aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasının da bu hafta görülmesine devam edilecek.

Ankara 17. Ceza Mahkemesince görülen davada sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alınacak.

Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları belirtilen 136 sanığın yargılanmasına ise Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
DHMİ, yeni havalimanı için eğitimlerini sürdürüyorDHMİ, yeni havalimanı için eğitimlerini sürdürüyor
Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısıSon dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi dava FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.