Darbe girişimi davalarında 3 bin 82 mahkumiyet kararı verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildiğini bildirdi. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, 289 darbe davası görüldüğünü, bunların 249'unda karar çıktığını belirtti. Ankesörlü telefon soruşturmalarından kaynaklı yeni delillerin ortaya çıktığına işaret eden Gül, "Hakim, savcılarımızı ve bütün personelimizi özverileri için tebrik ediyoruz. Gece gündüz, adil ve makul sürede yargılamak için çalışıldı. Delilden sanığa giderek, objektif, adil bir şekilde yargılamalar yapıldı. Belki yıllarca sürecek bir konu, önemli bir başarıyla safahat tamamlanıyor." diye konuştu. Açılmayan hiçbir darbe soruşturmasının kalmadığını kaydeden Gül, tüm soruşturmaların tamamlandığını bildirdi. Adalet Bakanı Gül, "Darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildi. Bu cezalar da infaz edilmektedir." bilgisini paylaştı.

- "Tüm kayıtlarda milletimiz görüyor" FETÖ'nün inkar stratejisine de değinen ve Anadolu Ajansı'nın "FETÖ'nün inkar stratejisi" başlığıyla verdiği haberlere dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: "Tüm kayıtlarda milletimiz görüyor bunu. Organize olduğu belli. Yargı makamı, devletimiz de tüm birimlerimiz de bunu görüyor. 'Şu siteden şu savunma indirilecek.' diyor. Bakıyorsunuz, o savunma yapılıyor. 'Şöyle şöyle yapın, şu şöyle açıklama yapmış, şu milletvekili şöyle demiş', örgütsel bir yaklaşımla nasıl savunma yaptıklarını, nasıl örgütsel bir dil kullandıklarını, hatta itiraf edenlerin nasıl tehdit edilip, ifadelerinin değiştirildiği, yargılama sürecinde yaşadığımız tüm hadiseler de örgütün bu konuda nasıl bir hiyerarşi içinde, örgüt mantığı içinde olduğunu gösteriyor. Kamera kayıtlarını gösteriyorsunuz, 'Ben o değildim.' diye mahkemeyle dalga geçer gibi inkar ediyor." Cezaevlerinde FETÖ üyelerinin birbiriyle irtibatta olduğuna yönelik kanıtlarla ilgili de Gül, "Bunlarla alakalı tüm yapılan haberleşmeler, hukuka aykırı tüm hususlar yeni soruşturmaya konu oluyor. Bunların hepsi tespit ediliyor. Ayrıca değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

- "Hak eden hak ettiği cezayı alıyor" Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşlarımız şunu bilsin ki Meclisi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden kişi 'Bu ben değildim.' diye dalga geçiyor da mahkeme buna inanıyor değil. Deliller, bütün belgeler ortada. Hak eden hak ettiği cezayı alıyor. Burada bizim yaklaşımımız da bu. Hak eden hak ettiği cezayı alsın, masum kişi de bunlardan elbette temizlensin. Yaşla kuru birbirinden ayrılsın. Deliller çok sağlam, mahkemeler bunun üzerinden karar veriyor. Mahkemeler de mahkumiyet makinası değil. Delillere bakıyor, beyanlara bakıyor. Dünya yargı tarihine geçecek yargılamalar yapılıyor. Hukuk fakültelerinde okutulacak adil yargılamalar yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu. Gül, 251 şehidin kanı yerde kalmayacak şekilde tüm suçluların hak ettiği cezayı çekmesinin tüm milletin beklentisi olduğunu vurgulayarak, "Bizim de yargıdan beklentimiz bu. Yargı mensuplarımız da bunun çabasını ortaya koyuyor." diye konuştu. - "Türk yargısı çok önemli bir başarıya imza atıyor"