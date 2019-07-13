Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 206 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Sona eren davalarda, 2 bin 260'ı ömür boyu olmak üzere 3 bin 664 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

KEMAL KARADAĞ/İSMET KARAKAŞ/MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 265'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 24'ünde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda 2 bin 609 sanığın da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 24'ünde ise yargılamalar sürüyor.

Eski 20 general, 396 subay, 117 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 54'üne müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 404 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Aralarında dönemin Sahil Güvenlik Komutanı eski tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu 28 sanıktan 2'si "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbete, Üstem ile birlikte 25 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5 sanığı ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Davanın sanığı eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi.

Olay günü Ankara'yı kana bulayan tankları kullanan darbeciler Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 14 sanığın da çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı davada, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan 11 sanık ise beraat etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 sanığın tamamını Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan suçlu buldu ve sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Bu sanıklardan 5'i, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilirken 13'ü hakkında fiilden sonraki davranışlarını dikkate alınarak müebbet hapis cezası verildi.

- Genelkurmay çatı davası

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davası, 20 Haziran 2019'da karara bağlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 224 sanıktan 133'ünü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbete, 16'sını müebbete, 5'ini "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12,5 ile 15 yıl arasında hapse, 24 sanığı ise FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapse mahkum etti.

Sanıklardan 33'ü hakkında beraat kararı veren mahkeme, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme, konsey üyesi olduğu belirtilen 20 sanığı "yönetici" sıfatıyla yurt genelindeki bütün darbe eylemlerinden sorumlu tuttu.

Buna göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan ve Muhsin Kutsi Barış "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.