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Darbe girişimi davasında 35 sanığa müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimi davasında 35 sanığa müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıntılar gelecek...

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