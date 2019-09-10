Darbe girişimi davasında 4 sanık yeniden hakim karşısında

15 Temmuz akşamı tugayda nöbetçi subay olduğunu belirten sanık Acar, "Olay günü araç konvoy planlamasını ben yapmadım. Buna ilişkin tanık beyanlarını kabul etmiyorum. 15 Temmuz gecesi Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'a vukuat vermeye gittiğimde koridorda Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç tarafından durduruldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kadir Acar, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını iddia etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin, eski yüzbaşı Kadir Acar ve eski üsteğmen Musa Köse, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müşteki TBMM avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Onur Koç ise koridorda Yüzbaşı Kadir Acar'ı durdurmasının özel bir sebebi olmadığını savundu.

Darbe girişimiyle bir ilgisinin olmadığının öne süren sanık Koç, "Nöbetçi subay, tugay komutanının odasına vukuat vermek için geldiğinde müsait olup olmadığını sorar. Komutan müsait değilse bekletiriz. Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı olarak ondan bağımsız hareket etmem mümkün değildir. O gece 3. ve 4. taburla Şırnak'tan Cizre'ye doğru yola çıkmamın sebebi bundan ibarettir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Müşteki TBMM avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

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