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Darbe girişimi davasında 4 sanık yeniden hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin Adana'da görülen davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, Bölge Adliye Mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına başlandı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanık, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin, eski yüzbaşı Kadir Acar ve eski üsteğmen Musa Köse, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müşteki TBMM avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kadir Acar, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını iddia etti.

15 Temmuz akşamı tugayda nöbetçi subay olduğunu belirten sanık Acar, "Olay günü araç konvoy planlamasını ben yapmadım. Buna ilişkin tanık beyanlarını kabul etmiyorum. 15 Temmuz gecesi Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'a vukuat vermeye gittiğimde koridorda Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç tarafından durduruldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Onur Koç ise koridorda Yüzbaşı Kadir Acar'ı durdurmasının özel bir sebebi olmadığını savundu.

Darbe girişimiyle bir ilgisinin olmadığının öne süren sanık Koç, "Nöbetçi subay, tugay komutanının odasına vukuat vermek için geldiğinde müsait olup olmadığını sorar. Komutan müsait değilse bekletiriz. Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı olarak ondan bağımsız hareket etmem mümkün değildir. O gece 3. ve 4. taburla Şırnak'tan Cizre'ye doğru yola çıkmamın sebebi bundan ibarettir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Müşteki TBMM avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

- "23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı"

FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin Adana'da görülen davada, 19'u ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından Eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin ve eski yüzbaşı Kadir Acar'ın "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise tutuklu sanık eski üsteğmen Musa Köse'ye 9 yıl hapis cezası vermişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kurulan mahkumiyet kararını, 4 sanık yönünden "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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