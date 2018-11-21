Darbe Girişimi Davasında 74 Sanığa Müebbet

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet cezası, şartlı tahliye ve genel af kapsamına girmiyor. Askeri personele yönelik davanın karar duruşmasını, 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördü.

Mahkeme heyeti ayrıca Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın odabaşı, Hamza Berk, Mustafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Barış Caner ve Koray Özdemir'e, "kasten öldürmek" suçundan 6'şar defa ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da toplam 4 bin 65'er yıl hapis cezası verdi.

Habere göre, eski yarbay Ejder Yıldırım'ı "kasten öldürmek" suçundan ayrıca 2 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, Hacı Ahmet Aslıhan'ın da "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl ile cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Serkan Yağlı ve Koray Özdemir için yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların dosyasını başka bir esastan görüşmek üzere ayırdı.

