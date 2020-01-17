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  4. Darbe girişimi, gravür sanatçısının işlerini etkiledi

Darbe girişimi, gravür sanatçısının işlerini etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, yaklaşık 50 yıldır silahlar üzerine işleme yapan gravür sanatçısı Mehmet Karslıoğlu (61), 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası kargo aracılığı ile silah yollamanın yasak olması nedeniyle işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yaklaşık 50 yıldır silahlar üzerine işleme yapan gravür sanatçısı Mehmet Karslıoğlu (61), 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası kargo aracılığı ile silah yollamanın yasak olması nedeniyle işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Karslıoğlu işlerin düşmesi nedeniyle iş yerini müzeye çevirdi.
Silah tutkunlarının silahlarına güzel görüntü vermek için başvurduğu gravür işlemeciliği sanatı yok olma aşamasına geldi. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi sonrası kargo aracılığı ile silah taşınamaması nedeniyle silah süsleme sanatçılarının da işleri bitme noktasına geldi. Düzce’de daha önce babasıyla birlikte gravür işlemeciliği yapan ve son 35 yıldır kendi iş yerinde bu sanatı yürütmeye çalışan Mehmet Karslıoğlu, işlerinin düşmesiyle iş yerinin bir kısmını eski silah ve bıçakları sergilediği müzeye çevirdi.
1985 yılında av tüfekleri üzerine krom kaplama yaptığı bir atölye kurduğunu söyleyen Mehmet Karslıoğlu, "Düzce’de faaliyet gösteren 45 tüfek atölyesinde üretilen tüfeklerin kaplamalarıyla işe başladım. 1990 yılında silah sektörü ile uğraşmam gerektiğini düşündüm. Daha sonra silah tamir ruhsatı aldım. O günlerden bugüne kadar silah süslemeciliği, gravür sanatı ile ilgileniyorum. Son 2-3 yıl içinde bu mesleğimiz kayboldu diyebiliriz. Hayat devam ediyor, iş geldikçe bizde devam ediyoruz. Ama tezgahlarımız boşaldı. Biz eskiden kargo şirketleri ile protokol yapmıştık. Türkiye’nin her yerinden kargo ile bize silah geliyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kargo ile silah taşımacılığı yapılmayacağına dair tebligat gönderildi ve bizler de kabul ettik. O günden bugüne kadar bize kargo ile silah gelmiyor. Silahlarını yaptırmak isteyen kişiler kendileri getirmek zorunda kalıyorlar. Onun için de bu bize büyük zarar verdi. Bizle çalışan arkadaşlarımızın çoğunun işine son vermek zorunda kaldık. Ara sıra elimize iş geliyor. Geldikçe bunları yapıyoruz. Ama eskisi kadar çalışma şeklimiz yok" dedi.
İŞ YERİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
Karslıoğlu, işlerinin düşmesi nedeniyle çok sayıda işleme tezgahını kapattığı için iş yerinin bir bölümünü silah ve bıçak müzesine dönüştürdüğünü belirterek, "Bu olduğumuz yer Kültür Bakanlığı’na kayıtlı şahsıma ait bir müzedir. Müzede eski tarihi tüfekler, tabancalar, kılıçlar, kamalar gibi birçok malzeme var. Bu eserlerin çoğunu eskiden ben biriktirdim. Gören bazı arkadaşlarım da benim elimde olan eseri de alabilirsin dediler. Burada 89 eser var" diye konuştu.

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