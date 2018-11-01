"KOKTOD'un birinci amacı güney sınırımızda Suriye Bab bölgesinden gelebilecek terör örgütü DEAŞ'ın ani taarruzuna karşı kuvvetli saldırması halinde neler yapılabilir şeklinde eğitim çalışmalarıydı. İkinci olarak şehir merkezinde herhangi bir kritik bölgeye saldırı karşısında kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması halinde seri şekilde şehrin önemli yerleri olan emniyet, valilik gibi yerleri kontrol altına almak ve saldırılara karşı korumak amacıyla uyarlanmış senaryolardı."

Üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği polis okulu sınavını kazandığını ancak 1,5 ay sonra kendisinden sorumlu örgüt abisiyle görüşerek istifa ettiğini belirten Z.İ, daha sonra da sözleşmeli subaylığa başvurduğunu ve eğitimini tamamlamasının ardından Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandığını anlattı.

- "Meskun mahal" eğitimi verildi

Aldıkları eğitimler hakkında Z.İ, şu bilgileri verdi:

"KOKTOD eğitimlerinde tankların meskun mahalde kullanılması için tankların dört bir tarafına kamera yerleştirilmesi talimatı verildi ancak bu talimat yerine getirilmedi. Ayrıca tugay içerisindeki tatbikat alanında kireçler ve olay yeri inceleme şeritleriyle dar sokaklar yapıldı. Tank şoförleri burada bir hafta, 10 gün eğitim yaptı. Bu eğitimin adı 'meskun mahal' eğitimiydi. Yine bu aylarda gece eğitimi ve tugay içerisinde tanklar ve zırhlı araçlarla intikal yapılması olayı başlamıştı. Bildiğim kadarıyla bu çalışmalar daha önceki senelerde yoktu."

Z.İ, KOKTOD'un Bab'a yönelik olduğunu düşündüğünü ancak İstanbul ve diğer bölgelerdeki devreleriyle yaptığı görüşmelerde, oralarda da aynı uygulamanın yapıldığını öğrendiğini vurguladı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçuna yardımdan 15 yıl, eski 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal'a ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

