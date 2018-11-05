Darbe girişimi sanığı üsteğmen görüntülerinin delil olmasını istemedi

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin görülen davada savunma yapan eski Üsteğmen Metin Yağcı, FETÖ'cü ve darbeci olmadığını söyleyerek, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri hakkında konuşmayacağını ve delil olarak kabul edilmesini istemediğini söyledi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için 'leş' dediği iddia edilen eski üsteğmen Metin Yağcı savunma yaptı. O gece terör saldırısı olacağı söylendiği için karargaha gittiğini iddia eden sanık Yağcı, darbe girişimi olduğuna ve sıkıyönetim ilan edildiğine ilişkin bir açıklama duymadığını, bu yönde de kimseye emir vermediğini iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KABUL ETMEDİ

Sanık Yağcı, bilirkişi raporunda yer alan görüntülerde saat 22.00 sıralarında karargaha giriş yapıyor ve gece boyunca elinde silahla karargah içinde gözüküyor. Kamera kayıtlarında alt rütbeli askerlere otoparkta toplayıp bazı talimatlar verildiği gözüken sanık Yağcı'nın bir kapıyı kırması da güvenlik kameralarına yansıyor. Sanık Yağcı, dava dosyasına giren karargahın güvenlik kameralarına ait görüntüler için "Yorum yok, görüntülere ilişkin konuşmak, yorum yapmak istemiyorum" diyerek, görüntülerin delil olarak kabul edilmemesini istedi.

Duruşma, sanık İsmail Nefes'in savunmasıyla devam edecek.

