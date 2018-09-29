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Darbe girişiminde son 83 dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 206'sı karara bağlandı, 83'ünde ise yargılamalar sürüyor - Tamamlanan davalarda bin 761'i ömür boyu olmak üzere 2 bin 656 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi - Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 804'ü ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkemeler, 895 sanığa, 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 206'sı mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 83'ünde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 206'sı karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 804 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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- Darbecilere ağır cezalar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 55 general, 510 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir emniyet müdürü, 4 mühendis, 2 öğretmen, 2 polis de yer aldı.

Eski 10 general, 270 subay, 99 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 957'sine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 895 kişi için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı.

Davalardan 83'ünde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 10'u İstanbul, 26'sı ise Ankara'da görülüyor.

- ÖKK davasında mütalaa çıktı

Yargılamalarında sona gelinen bazı davalarda da mütalaalar verilmeye başlandı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlere ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 31 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", 35 kişi için de "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Bu davanın da önümüzdeki günlerde sona ermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Darbe Girişimi Davaları FETÖ - FETÖ'nün darbe girişimi

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