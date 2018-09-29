Darbe girişiminde son 83 dava

KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 206'sı mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 83'ünde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 206'sı karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 804 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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- Darbecilere ağır cezalar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 55 general, 510 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir emniyet müdürü, 4 mühendis, 2 öğretmen, 2 polis de yer aldı.

Eski 10 general, 270 subay, 99 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 957'sine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 895 kişi için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.