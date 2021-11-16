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  4. Darbe girişiminden beri firariydi! FETÖ'den aranan hakim Remzi Şahin yakalandı

Darbe girişiminden beri firariydi! FETÖ'den aranan hakim Remzi Şahin yakalandı

16.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana firar olan eski Danıştay Tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari hakimin izine ulaştı.

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Kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, firari hakim Şahin'in saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Eski hakim Şahin'in 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak arandığı, kayıtsız adreslerde saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi.

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Zanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız silah ve dijital materyallere el koydu. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakimin örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı da tespit edildi.

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Kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla ByLock üzerinden görüşmeleri olan, mahrem imam Levent Özgüzel ile yine ByLock üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen firari hakiminin işlemleri sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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