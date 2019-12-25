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Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de inşaat ustası İsmail Billur (60), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de inşaat ustası İsmail Billur (60), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattı. Billur'un 20 Türk bayrağı astığı tek katlı müstakil ev, çevrede ilgi gördü.
Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Cengiz Topel Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası İsmail Billur, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sabahı evinin bahçesini Türk bayrakları ile donatmaya karar verdi. İnşaat ustası Billur, kalıplardan söktüğü tahtaları birbirlerine çivileyerek uzun yaptığı sırık tahtalar ile 168 metrekare büyüklüğündeki evinin bahçesine 15 Türk bayrağı astı. Zamanla bu sayıyı 20'ye çıkaran Billur'un, tek katlı müstakil ev çevrede ilgi görürken, bayrakların önünde hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor.
'BAYRAKLARIMI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Mahallede, 'Bayraklı Baba' ve 'Bayrak aşığı İsmail' olarak bilinen İsmail Billur, aile olarak Türk bayrağına tutkuyla bağlı olduklarını söyleyerek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin sabahı şehitlerimiz ve devletimiz için bir şeyler yapmaya karar verdim. Bahçedeki inşaat kalıp tahtalarını birleştirip, uç kısımlarına bayrağımızı astım. İlk başladığımda 15 tane bayrak direği astım. Bayraklı bahçemi görenlerin bazıları şehit evi bazıları ise yatır olduğunu sanıp, dua ediyor. Ben, bayraklarımı milletim ve devletim için dalgalandırmaya devam edeceğim" dedi.
Mahalle Muhtarı Ömer Elvan ise, İsmail Billur'un bayrak aşığı olduğunu belirterek, "15 Temmuz sonrası 15 bayrak dikti. Mahallemize renk kattı. Yoldan geçen vatandaşlar burayı görünce duruyor, fotoğraf çektiriyor. Bazı vatandaşlarımızın şehit evi sanıyor, bazıları 'yatır var' sanıp, dua ediyor" ifadelerini kullandı.

​FOTOĞRAFLI

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