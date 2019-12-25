HABER

Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271’i karara bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

FETÖ’nün darbe girişimi davalarında 289 fiili dosyadan 271’i karara bağlandı.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin davalar 3 yılı geride bıraktı.

FETÖ’nün darbe girişimi davalarında 289 fiili dosyadan 271’i karara bağlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin davalar 3 yılı geride bıraktı. 3 yılı aşkın süredir görülen bu davalarda 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270’inde bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bin 104 sanık müebbet ve bin 539 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapse mahkum edildi. Çoğunluğunu er ve askeri öğrencilerin oluşturduğu 2 bin 667 kişi hakkında beraat kararı verildi. Yargıtay’da ise 24 adet dosya onandı.
Yargılamaların halen devam ettiği 18 davadan 9’u Ankara’da, 2’si İstanbul’da ve 7’si de diğer illerde görülüyor.

Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladıYıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldıŞırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yolda karşılaşıp silah çektiler! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de şoke eden görüntü! Sokakta ceset bulundu

Cesedi sokak ortasında bulundu

Kadıköy'de şoke eden olay! Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Üniversite binasının 9. katından atladı

Hırsızlık için girdiği binanın çatısından düşüp yaralandı

Hırsızlık için girdi canında oluyordu

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.