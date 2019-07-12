Darbe girişimini dünyaya duyuran AA çalışanlarına ödül

"Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Türk milletiyiz. Tarihte 16 büyük Türk devleti kurmuşuz. Devlet geleneği olan bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yüce millet bir destan yazmıştır. Başka bir milletin böyle bir destanı yazması mümkün değildir. Nasıl ki Çanakkale ruhu birlik, beraberlik ve kardeşlikle ne kadar büyük bir güç olduğunu gösterdiyse, aynı şekilde 15 Temmuz'da da aynı ruh kendini gösterdi. 15 Temmuz gecesi 7'den 77'ye herkesin milli şuura sahip olduğunu bütün dünya gördü."

O gece aslında bir işgal girişiminin yaşadığını belirten Çakacak, şöyle dedi:

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesince (AÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılındaki hain darbe girişimi sırasında doğru haber ve görselleri basın ve medya kuruluşlarına iletmek için görev yapan Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarına ödül verildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin yapmak isteği işgali, sahaya inen Türk milletinin durdurduğunu söyledi.

Çomaklı, 2 bin 200 yıllık geleneği olan devletin kadim milletinin sahaya inerek hainlere izin vermediğini dile getirdi.

Darbe girişimi sırasında milli bir uyanış ve dirilişin yaşandığını belirten Çomaklı, "Şimdiki İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç, o gecenin kahramanlarındandır. Birçok kahramanımız vardı. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da milletle kurtulduk. 15 Temmuz, vatana karşı yapılan bir saldırıydı. Bunu, bizden gibi görünüp bizi yönetmeye çalışan vatansız, kimliksiz şahıslar yapmaya çalıştı. Bu grup, dini bir grup değil. 15 Temmuz'da verilen mücadele, bu toprakların bölünmemesi için verilmiş bir mücadeledir." diye konuştu.

Çomaklı, darbecilerin mağduriyet söylemlerine prim verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

AA'nın, 15 Temmuz gecesi olayları dünyaya çok net biçimde aktaran güzide bir kurum olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Ajans çalışanlarına teşekkür etti.