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Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan 86'sı tutuklu toplam 222 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen davada darbeyi yönettiği iddia edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'a ve Sakarya eski merkez komutanı Albay Ahmet Üzer'e, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Ferizli Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Bir süre spor salonunun girişinde bekleyen sanık yakınları, kimlik ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

O karanlık gecede insanların silah, top, tüfek, uçak ve şarapnellere karşı vücudunu siper ederek canını ortaya koyduğunu anlatan İnci, "Büyük mücadele verdi. Ne için verdi? Bayrağı, vatanı, milleti ve bağımsızlığı için verdi. O gece Sakarya Valiliği 1,5 saat işgal altında kaldı. Geldiler, teslim aldılar. Aldıktan sonra halkımız ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği arkadaşlarımızla birlikte büyük mücadele ettik." diye konuştu.

"BUNU VİCDANIMIZ KABUL ETMEZ"

İnci, o gece 14 vatandaşın hainler tarafından vurulduğunu fakat kurşun sıkanlara halkın silahsız şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ve Valiliği geri aldık. O gece büyük bir mücadeleydi. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde başta Cumhurbaşkanımızın emriyle sokaklara çıkan milletimizi tebrik ediyoruz. O gece hainlikleriyle üst düzeydeki rütbeliler burada bugün Allah'ın izniyle cezalarını alacaklar. O gece onlara ne söz söylediysek, gözleri kararmıştı. Hak ettikleri cezayı alacaklar, biz buna inanıyoruz ancak içlerinde bulunan, gerçekten bu işe karışmamış, bu işin kenarında olan masum insanların da tabii ki ceza almasını gönlümüz asla kabul etmez. Böyle bir şey de bulunmamız da söz konusu değildir. Bunu vicdanımız kabul etmez. İnşallah o gece büyük mücadelede savcılarımız, hakimlerimiz bunu titizlikle inceledi ve gerekli cezayı bugün alacaklar inşallah. Bunun beklentisi içerisindeyiz."

"GEREKLİ CEZAYI İNŞALLAH BUGÜN ALACAKLAR"

TBMM, Cumhurbaşkanlığı köşkü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve birçok yeri bombalayanların içlerindeki hainler olduğuna dikkati çeken İnci, şimdi bunların ceza almalarını hararetle ve hassasiyetle beklediklerini söyledi.

O gece kızının düğünü olduğunu ama hep birlikte savaşmaya çıktıklarını anlatan Ali İnci, "İnşallah bir daha Türkiye'de böyle bir şeye kalkışmayacak ceza aldıkları zaman bir daha hiç kimsenin böyle bir şeye asla kalkışmayacağını hep birlikte göreceğiz. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Onun dik duruşu, Türkiye'nin bağımsızlığını sağlamıştır. Bunlar elbette ki cezasız kalmamalıydı ve gerekli cezayı inşallah bugün alacaklardır. O gece mücadele eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Biz 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Ülkemiz için verilecek kararın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sakarya Valiliği Emniyet TSK 14 temmuz

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