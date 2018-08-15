Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Ferizli Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Bir süre spor salonunun girişinde bekleyen sanık yakınları, kimlik ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

O karanlık gecede insanların silah, top, tüfek, uçak ve şarapnellere karşı vücudunu siper ederek canını ortaya koyduğunu anlatan İnci, "Büyük mücadele verdi. Ne için verdi? Bayrağı, vatanı, milleti ve bağımsızlığı için verdi. O gece Sakarya Valiliği 1,5 saat işgal altında kaldı. Geldiler, teslim aldılar. Aldıktan sonra halkımız ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği arkadaşlarımızla birlikte büyük mücadele ettik." diye konuştu.

"BUNU VİCDANIMIZ KABUL ETMEZ"



İnci, o gece 14 vatandaşın hainler tarafından vurulduğunu fakat kurşun sıkanlara halkın silahsız şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: