DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Denizli'den Ankara'ya komando sevk etmeye çalışan tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

Aynı gün akşam kışla gazinosundaki kameriyede dönemin Tugay Komutan Yardımcısı ve Söke Garnizon Komutanı eski Albay Erol Akman ve Kurmay Başkanı firari eski Yarbay Fahrettin Demir ile toplantı yapan Özbakır, toplantı öncesi görevli askerden telefonlarını başka bir binaya götürüp kilitlemesini istedi.

Özbakır, 12 Temmuz'da izinden döndüğünde, Harekat ve Eğitim Şube Müdüründen, üst komutanlık ziyareti ve denetime yönelik 14-17 Temmuz tarihleri arasında komando yürüyüşü, motorlu intikal ve üs bölgesi işgalini kapsayan 4 günlük eğitim faaliyeti hazırlamasını istedi.

AA muhabirinin, gerekçeli karar ve dava dosyasından derlediği bilgilere göre, darbe girişimi sırasında 11. Komando Tugay Komutanı olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Denizli sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Özbakır, ihanet girişimi öncesi yıllık izindeyken makama ait telefonu emir astsubayına bırakmayıp yanında götürdü.

Darbecilerin hain girişimi erkene alması üzerine saat 22.00'de makamına geçen Özbakır, firari yarbay Fahrettin Demir, Erol Akman, Harekat ve Eğitim Şube Müdürü A.A. ile yaptığı görüşme sonrası Çardak Hava Meydan Komutanlığına motorlu intikal saatini 23.00'e alarak birliklerin hemen hazırlanıp çıkmaları emrini verdi.

Yıllık planda yer almayan eğitim faaliyeti hakkında Ege Ordu Komutanlığına bilgi verilmezken, Denizli'deki Komando Tugayı ve Söke'den gelen birliklerin katılımıyla 15 Temmuz sabahına kadar kışlada gerçekleştirilen eğitimin ardından askerlere 16 Temmuz saat 03.00'te Çardak Hava Meydan Komutanlığına motorlu intikal yapmak üzere istirahat verildi.

Resmi aracına sivil plaka taktırıp 13 Temmuz'da Aydın-Söke'deki tugay komutan yardımcılığına giderek Erol Akman ile görüştükten sonra, komutan odasında sivil kıyafetlerini giyen Özbakır, Denizli'ye dönmeyi bekleyen personeline İzmir'e gitme talimatı verdi. Telefonda "ağabey" olarak hitap ettiği bir şahısla konuşan Özbakır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yanına bırakılmasından sonra orduevinden saat 23.30 sıralarında alınarak Denizli'ye döndü.

Karargahta kalan Özbakır, eski albay Erol Akman ve eski kurmay başkanı firari sanık yarbay Fahrettin Demir öncülüğünde eskortsuz olarak yola çıkan askerlerin Kayseri Erkilet Askeri Havaalanından gelecek C-130 ve C-160 tipi iki kargo uçağı ile Çardak Hava Meydan Komutanlığından Ankara'ya gitmeleri için çaba sarf etti.

Harp Akademileri Komutanlığındaki görevinden henüz ilişiğini kesmemiş ve resmi olarak Denizli'deki birliğine katılmamış eski yarbay Avşın Yapar'ı izinden çağırıp askeri kalkışmaya destek amaçlı görevlendiren Özbakır, havaalanında sivillerle karşı karşıya gelen Yapar'a telefonla verdiği talimatta halkın mutlaka geçilerek havaalanına girilmesini emretti.

Valilik talimatına rağmen Çardak'a giden birliğini geri çekmeyen Özbakır, Ege Ordu Komutanlığınca "askeri hiyerarşi dışında bir kalkışma-darbe olayı olduğuna, bu eyleme katılanların askeri isyan suçundan yargılanacaklarına" dair gece saatlerinde gönderilen mesajı bağlı birliğine bildirmedi.

Zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) nizamiyenin önüne konulması ve tugay içinde tertip alınması talimatını veren Özbakır, 4 tank ve 2 ZMA'nın İzmir'e gitmek üzere hazırlanmasını istedi. Bunun uzun süreceğine ilişkin olumsuz görüşler üzerine bu emri iptal eden Özbakır, Bergama Tank Tabur Komutanlığını arayarak tank ve ZMA isteğinde bulundu.