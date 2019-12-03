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DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Köprüde "vur" emri veren darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da aktif görev alarak sokağa çıkan ve sivillerin öldürülmesi emrini veren darbeciler cezasız kalmadı - Kanlı darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbecilerin başında yer alan eski Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan da toplam 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında en fazla can kaybının olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında yer alan eski Binbaşı Ahmet Taştan, cezasız kalmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler ağır cezaları çarptırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) bulunması güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edilen, köprüdeki darbecileri emir komuta eden eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın talimatları, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan başka davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Muammer Aygar ve eski Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan aldığı tespit edildi.

Yargılama sırasında tüm suçlamalara ve diğer sanık ve müşteki-mağdurların sorularına sürekli olarak "Hatırlamıyorum" diye cevap veren eski Binbaşı Taştan'ın, emrinde bulunan diğer askerlere, hedef gözeterek nişan almalarını söylediği, alınan beyanlar ve diğer delillerle ortaya koyuldu.

- Sanık askerler her şeyi anlattı

Davada beyanda bulunan sanıklardan Mert Hürriyetoğlu, eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bayrakla üzerilerine gelen insanlara hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi.

Diğer sanıklar da Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı.

Sanıklardan A.T, "Hatta Ahmet Taştan bize 'Bunlar polis kıyafeti giymiş terörist.' dedi. Bizi 'Havaya ateş etmeyen olursa ben sıkarım.' diye tehdit ettiler. Oturan arkadaşımızı da muhtemelen Ahmet Taştan ve yanındaki komutanlardan biri vurdu. Ahmet Taştan 'Ölen arkadaşınız silah sıkmadığı için vuruldu.' diye söyledi.'' şeklinde savunmada bulundu.

Köprüdeki askerlere ''Nişan al'' ve ''ateş" emri veren darbeci Ahmet Taştan, yine köprüdeki görevli polislerin silahını gasbederek el koymasına ilişkin iddianamedeki suçlamalara da cevap vermedi.

- İsmi ankesör soruşturmasında da çıktı

Öte yandan, darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme aracı olarak kullanılan ankesör/sabit hatlardan iletişim kurduğu da ortaya çıktı.

Yargılamanın yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Ahmet Taştan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de Taştan'a verilen bu cezanın yasaya uygun olduğuna karar verdi.

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15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ahmet Taştan darbe girişimi şehit

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