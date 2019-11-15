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DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı emniyet subayı olan eski kurmay yarbay Gökhan Eski'nin, karargahı işgal etmeleri için darbecilere silah dağıttığı, teşebbüs başarısız olunca da kamera kayıtlarının depolandığı sunucuları tank paletleri altında parçalattığı belirlendi - Eski, yargılandığı davada 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, emniyet subayı olduğu Genelkurmay Başkanlığı karargahının işgali için darbecilere silah dağıtan, teşebbüs başarısız olunca da kamera kayıtlarının depolandığı sunucuları tank paletleri altında parçalatan eski kurmay yarbay Gökhan Eski, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bu isimler arasında 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanlığı emniyet subayı kurmay yarbay Gökhan Eski'nin ismi dikkat çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Eski, genellikle albayların görevlendirildiği emniyet subaylığı görevine binbaşı rütbesindeyken atandı. FETÖ ile 1986'da ortaokul öğrencisiyken tanışan Eski, "Salih" kod adını kullandı.

Topçu subayı olarak atandıktan sonra da örgütle ilişkisini sürdüren Eski, maaşından örgüte para aktardı, sohbet adı altında düzenlenen toplantılara katıldı.

Eski, örgüt "abisi" aracılığıyla tanıştığı dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı yarbay Levent Türkkan ile komutanların odasına dinleme cihazı koydu.

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten darbe yapılacağı bilgisini aldıktan sona hazırlıklara başlayan Eski, bu kapsamda 15 Temmuz'un nöbetçi amir listesini değiştirdi.

İhanet girişiminin başlamasıyla karargahtaki darbecilere silah ve mühimmat dağıtan Eski, ardından nöbet kulübelerine takviye birlikler gönderdi.

Eski'nin, darbecileri protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı karargahı önüne gelen sivillere ateş edilmesi emrini verdiği tanık beyanlarına yansıdı.

Tanık R.T, "Saat 23.30 gibi sivil vatandaşlar Genelkurmay içine girmeye çalıştı. Gökhan Eski, nöbetçileri arayarak içeri girmeye çalışan sivillerin vurulmasını emretti." dedi.

Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunan Eski, başarısız olduklarını anlayınca karargahta yaşananları kaydeden güvenlik kameralarının bağlı olduğu sunucuyu, sanık eski binbaşı Ahmet İlhan Ayşan ile söktü. Ayşan'ın sunucuları tank paletleri altında imha ettiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sunucunun yedeğinin Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında tutulduğunun anlaşılması üzerine, Eski'nin 15 Temmuz gecesinde yaşananları karartma girişimi boşa çıktı.

- 11 kez ağırlaştırılmış müebbet

Gökhan Eski, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı davasının 6 Aralık 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Örgüt mensubu olduğunu itiraf ettiği soruşturma aşamasındaki beyanlarını inkar eden Eski, sivillere ateş edilmesi emrini vermediğini iddia etti.

Silahlı bir şekilde kameralara yansıyan Eski, kayıtların silinmesine ilişkin de faaliyetinin olmadığını savundu.

Eski'nin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı dosya, 20 Haziran 2019'da karara bağlandı.

Güvenliğinden sorumlu olduğu karargahı işgal etmeleri için darbecilere silah dağıtan ve sivillere ateş edilmesi emrini veren Gökhan Eski, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "10 kişinin şehit edilmesi eyleminden" ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi Emniyet Subayı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Yarbay Gökhan Eski

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