HABER

DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Valiler ve belediye başkanlarının görevden alınması talimatını veren İsmail Güneşer

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde aktif görev alan askerler, yaptıkları yasa dışı eylemlerin cezasını bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı - Görevli bulunduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Bolu ve Düzce valileriyle belediye başkanlarının görevden alınmasının talimatını veren eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer de bu isimlerin arasında yer alıyor - Güneşer, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

ZAFER GÖDER - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbecilerin sözde atama listesinde adı "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral İsmail Güneşer de cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, o dönem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevlendirilen ve darbe teşebbüsünün başarılı olması halinde ismi sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak belirlenen Güneşer, 15 Temmuz gecesi Hakkari'den Bolu'ya gelebilmek için her yolu denedi.

Hakkari'den Bolu'daki birlikleri arayarak Bolu ve Düzce valilerinin gözaltına alınması talimatını veren Güneşer, Hakkari'de oluşturulan kriz merkezine çağrılmasına rağmen bu emre uymayarak Bolu'ya ulaşmak istedi.

Darbe teşebbüsünün ilk saatlerinden itibaren Bolu'da bulunan alt rütbeli komutanları arayan ve darbeciler tarafından yayınlanan sıkıyönetim direktiflerine uymaları emrini veren Güneşer ayrıca emir yetkisi bulunmamasına rağmen il emniyet müdürünü de defalarca aradı.

Güneşer ile dönemin İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya arasında geçen bir konuşmaya ise dönemin Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ve o anda kriz merkezinde bulunan tüm yetkili personel de şahit oldu.

- "Sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum"

Bolu Valilik makamında toplantı halinde bulunan kişilerin imzaladığı tutanakta, "Mustafa Kızılkaya'nın telefonun hoparlörünü açık hale getirdiği, herkesin telefondaki konuşmaları dinlediği bir ortamda yapılan görüşmede, Güneşer'in Mustafa Kızılkaya'ya hitaben Bolu sokaklarındaki asayiş durumunu sorması üzerine Mustafa Kızılkaya'nın 'Sokakların durumu karışık, 7-8 bin civarında insan sokaklarda ve heyecanlı bir ortam var.' demesi üzerine İsmail Güneşer'in 'Sokakları sakinleştir, insanları evlerine gönder.' ifadesinde bulunduğu, Mustafa Kızılkaya da bunun üzerine 'Sokaklar heyecanlı, bu kalabalığı evlerine göndermek zaman alır, askeri lojmanlarda bir sorun olmaması için bir ekibi oraya gönderdim.' dediği, bunun üzerine İsmail Güneşer'in sert bir ses tonuyla 'Ben sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum, halkı evlerine gönder, lojmanlara yaklaşanın beynini alırım.' dediği" belirtildi.

Öte yandan dönemin İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ı da arayan Güneşer, sıkıyönetim komutanı olarak gelen mesaj doğrultusunda kendisi Bolu'ya gelene kadar vali ve belediye başkanının işten el çektirilmesini, gerekirse gözaltına alınmalarını, Bolu Emniyet Müdürünün de emre alınarak, ildeki asayişin sağlanması talimatını verdi.

Güneşer, gecenin ilerleyen saatlerinde yine aradığı Yılmaz'a, Bolu'ya gelmek üzere hareket ettiğini belirterek, Vali ve Belediye Başkanının yerine ilde isim olarak kimlerin görevlendirilebileceğinin tespit edilmesini istedi.

- Düzce İl Jandarma Komutanına da talimat yağdırdı

Sıkıyönetim emrinin uygulamaya konulması için Bolu'da bulunan askeri yetkililerin yanı sıra Düzce'deki askeri personeli de arayarak talimatlar veren Güneşer, Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvener'e ise valiyi hemen görevden alarak yerine kendisinin oturması, belediye başkanının yerine başkasının bulunması, emniyet müdürünün yerine ise jandarmada görevli bir şube müdürünü oturtma talimatı vererek, kendisi bölgeye ulaşana kadar şehre sahip olmasını emretti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bolu İl Jandarma Komutanı Yılmaz'a ulaşamayan Güneşer, bunun üzerine Bolu 2. Komando Tugay Komutan yardımcısı olan albay Cahit Tirindaz'ı arayarak, sıkıyönetimin ilan edildiğini ve kendisinin de Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı olduğunu vurgulayarak, kendisi kente ulaşana kadar Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılmasını istedi.

- Tugayda tüm personel mesaiye çağrılarak içtima alındı

Hakkari'den Bolu'daki birliklerin toplatılması talimatını da veren Güneşer, sözde sıkıyönetim komutanı olarak verdiği talimatlar çerçevesinde, tugayda tüm personel mesaiye çağrılarak içtima alındı, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Kuruluşuna geçti.

Ayrıca Güneşer'in emri doğrultusunda 9 kişilik manga oluşturularak, mangaya Bolu Valisini alma görevi verildi.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İsmail Güneşer, 27 Eylül 2017'deki karar duruşmasında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltıAntalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı
Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik olduZarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı ismail güneşer

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.