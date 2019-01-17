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Darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz İstanbul'da hakim karşında (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz ve jinekolog eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz ve jinekolog eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Kemal Batmaz, 2 saatlik savunmasında cezaevi ve yargılama sürecini eleştirirken hakimin 'Darbeden pişmanlık duyuyor musunuz ?' sorusuna, 'Darbe yok ki pişmanlık duyayım' cevabını verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Caymaz hazır bulunurken diğer sanıklar mahkemeye SEGBİS yöntemiyle katılarak görüntülü ifade verdi. Terör örgütüne finans ve fon sağlamak suçlarından tutuksuz olarak yargılanan sivil imam Kemal Batmaz, Adil Öksüz'ü tanımadığın belirtti. 15 Temmuz gecesi Ankara Çay yolunda darbe toplantısının yapıldığı villanın önünde bulunan FETÖ'den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı o gün kendisinin kullanmadığını belirten Kemal Batmaz, 2 saatlik savunmasında sık sık cezaevi ve yargılama koşullarını eleştirdi. Aracı kendisinin kullandığına dair görüntülerin bulunduğunu belirtilmesi üzerine ise Batmaz, "O aracı dönem dönem kullanırım. Ama o gün aracı kullanmadım" dedi. "DARBE YOK Kİ PİŞMANLIK DUYAYIM" Mahkeme başkanın sürekli kendisini uyarmasına rağmen savunma yapmaktan kaçınan darbenin planlayıcılarından Kemal Batmaz, kendisine sorulan sorulara da cevap vermeyeceğini söyledi. Mahkeme Başkanı 'Darbeden pişmanlık duyuyor musunuz ?' sorusuna ise Batmaz, 'Darbe yok ki pişmanlık duyayım' cevabını verdi. HSYK GENEL SEKRETERİNİN EVİNDE YAKALANDI FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalanan tutuklu sanık Gonca Batmaz görüntülü verdiği ifadesinde, Muzaffer Bayram'ı tanımadığını eşinin tutuklanması sebebiyle Ankara'ya sürekli gittiği için babasının genel sekreterin eşi Necla Bayram'ın babasını tanıması vasıtasıyla evi bu şekilde bulduğunu söyledi. ÖRGÜT EVLİLİĞİ İDDİASI FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri süren Gonca Batmaz evliliğinin örgüt evliliği olamadığını eşiyle akrabaları vasıtasıyla tanıştığını belirti. Gonca Batmaz, eşimle tanıştıktan sonra severek evlendik. 2 çocuğuma isim koymak için Fetullah Gülen'den isim almadık" dedi. Kadın doğum uzmanı olduğunu, ailesi tarafından okutulup yanlarında büyüdüğünü belirten Gonca Batmaz, "Eşim tutuklandıktan bir yıl sonra beni de tutukladılar" dedi. Mahkeme başkanının "Eşiniz Hava Kuvvetleri İmamı ve darbe planlayıcısı olarak Ankara 4. Ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Darbeden 4 gün önce ABD'ye gittiğini biliyor musunuz" sorusuna Gonca Batmaz, "Eşim evlendikten sonra yurt dışına gidip gelirdi. Ne amaçla ABD'ye gitti bilmiyorum, haberim yoktu" dedi. 20 MİLYON TL'LİK SERVETİ BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ Mahkeme Başkanının "Eşinizin üzerine kayıtlı 3 villa, 3 dükkan, 2 taşınmaz ve 4 araç var. Toplam değeri 20 milyon TL. Bunları biliyor musunuz" sorusuna Gonca Batmaz, "Ben sadece İstanbul'daki evi biliyorum" dedi. Bank Asya'ya örgüt liderinin çağrısı üzerine hesabına yatırılan 172 bin TL'yi de eşi Kemal Batmaz'ın yatırdığını belirten Gonca Batmaz, "Adil Öksüz'ü de darbeden sonra televizyon haberlerinde gördüm. Tanımıyorum" dedi. AKINCI ÜSSÜNDEKİ KİŞİ EŞİME BENZİYORDU Eşinin darbe planlayıcısı olduğundan hiç şüphelenmediğini belirten Gonca Batmaz, "Akıncı üssündeki görüntülerde eşimi gördüm. Çok benziyordu. Bilirkişi değilim" dedi. Duruşmada diğer sanıkların ifadeleri alınıyor.

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