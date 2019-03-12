"Darbe haftasında Askeri Yargıtayda bir enteresanlık hissettik"

"Daha önce de birbirlerinin odalarına gelir giderlerdi ama bu hafta daha yoğundu. Eski Askeri Yargıtay Üyesi Hakim Albay Mehmet Avcıoğlu ile 'Bu neyin nesi' diye konuştuk. Mehmet albayım, 'İşin altından bir çapanoğlu çıkmasın.' dedi. Sebebi birbirlerinin odalarından çıkmamalarıydı. Kapılar sürekli kapalıydı. Daha önce de odalara giderlerdi hem bu kadar yoğun değildi hem de kapılar açık olurdu."

O dönemki adıyla paralel yapıya mensup olarak bildikleri Askeri Yargıtay üyelerinin toplantılar yaptıklarını söyleyen tanık Esmer, o günlerle ilgili şunları anlattı:

Sanık Şeref Ayyıldız ise adli tatil öncesi yoğunluk olduğu için odalarda sık sık bir araya geldiklerini ileri sürdü. Ayyıldız, kapıların kapalı olmasını da "Temmuz ayı havalar sıcaktı. Klimalar çalışıyordu. O nedenle kapalıydı." şeklinde açıkladı.

-"İhbar mektubu üzerine soruşturma başlattık"

Duruşmada, daha sonra eski Askeri Yargıtay Üyesi İnanç İşlen tanık olarak dinlendi.

İşlen, Askeri Yargıtay üyelerinin o dönemki adıyla cemaat mensubu olduklarına dair gelen ihbar mektubu üzerine soruşturma başlatıldığını, kendisinin de soruşturmacı olarak görevlendirildiğini anlattı.

Yaptıkları soruşturma sırasında kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen soruşturmanın yürütüldüğünü, bu soruşturmayı yürüten savcıdan, MİT'ten belge ve delil istediklerini söyleyen İşlen, şunları kaydetti:

"Çatı soruşturmasını yürüten savcı, soruşturma devam ettiği için belge veremeyeceğini söyledi. MİT'ten de istediğimiz delilleri alamadık. Birçok kişinin ifadesini aldık. Birtakım gözlemlerimiz oldu. Zaten 35 kişiydik. Net olarak 5 kişinin FETÖ mensubu olduğu kanaatine ulaştık. Bunlardan biri de Şeref Ayyıldız idi. Üye seçimlerinde, Genel Kurulda birlikte hareket ediyorlardı. Delillendirilmesi güç bir süreçti. Delil elde edemediğimiz için soruşturmayı kapatmak zorunda kaldık."