"Darbe oldu görevden alındınız"

Darbe girişimi öncesi darbeye hazırlık anlamına gelebilecek herhangi bir eylemden bilgisinin ve görgüsünün bulunmadığını aktaran Kırtıl, olay günü Genelkurmay karargahında düzenlenen terörle mücadele kapsamlı bir toplantıya katıldığını anlattı.

Tanık sıfatıyla ifade veren emekli Tuğgeneral İlhan Kırtıl, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olduğunu, 2017 Yüksek Askeri Şura kararları ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldığını beyan etti.

"Saat 18.55 civarında SKKHM'ye gitmem söylendi. Benim çıkışımdan 15-20 dakika sonra da toplantı sona erdirilmiş. Bir operasyon planlaması kapsamında çalışıyorduk. SKKHM'ye gittiğimde mesaideki arkadaşlarımıza ne olduğunu sordum, Genelkurmay Başkanı'nın hava araçlarının indirilmesi yönünde talimat verdiğini söylediler. Akar'ı aradım, emrini sordum, hava araçlarının indirilmesini söyledi ve 'Bu emri niye veriyorum bir düşünün.' dedi. Ben de başta Hava Kuvvetleri olmak üzere verilen emri gerekli yerlere ilettim. Bu işlem aşağı yukarı 20.00-20.15 sularında gerçekleşti. Dolayısıyla herhangi bir uçak kalmamıştı."

- "Darbe oldu komutanım sizin haberiniz yok mu"

Emekli Tuğgeneral Kırtıl, hava araçlarının indirilmesinden sonra evine gittiğini, bir F-16'nın uçuş yaptığından haberdar olduğunu ve televizyonda da boğaz köprüsü üzerinde tankları gördüğünü dile getirdi. Bu saatlerde darbe girişiminden habersiz olduğunu aktaran Kırtıl, Kara Kuvvetleri karargahını aradığını ve sanıklarından eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.