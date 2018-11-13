Darbe sanığı, albayın başına silah dayamış

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, emekli Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Olay tarihinde Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığını belirten Yılmaz, darbe girişiminin ilk saatlerinde kurmay albaylar Güven Şağban, Ali Demir ve Nurettin Alkan ile darbecilere karşı mücadele vermek için Jandarma Genel Komutanlığına gitmeye karar verdiklerini kaydetti.

Karargaha geldiklerinde Şağban ve Alkan'ın, nizamiyede kendilerini karşılayan silahlı askerlere, yaptıklarının kanunsuz olduğunu ve yasa dışı emirlere uymamaları için uyarıda bulunduklarını aktaran Yılmaz, buna rağmen askerlerin kendilerine silah doğrultularak bölgeden ayrılmalarını istediklerini belirtti.

Askerlerin tehditlerine rağmen geri adım atmadıklarını anlatan Yılmaz, bunun üzerine askerlerin kendilerine silahlı bir şekilde müdahale etmeye başladığını anlattı.