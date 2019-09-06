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Darbe sanığı astsubay itiraflarını "kurgu" diyerek reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Akıncı Üssü darbe davasında esasa ilişkin savunmasını yapan eski astsubay Tuğrul Fikret Duran, soruşturma aşamasındaki "FETÖ bağına ve darbeden önce toplantılara katıldığına" ilişkin itiraflarını, polislerce "kurgulandığını" öne sürerek inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada eski astsubay Tuğrul Fikret Duran esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısınca verilen mütalaada Korgeneral Tayfun Fikret Erbilgin'in alıkonulmasıyla suçlandığını ancak iddianamede bu yönde bir delilin bulunmadığını ileri süren Duran, bu hususta bir sorumluluğunun olmadığını iddia etti.

Olay tarihinde Kara Kuvvetleri karargahında bulunduğunu, terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine burada görevli bazı komutanlarla Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlatan Duran, 15 Temmuz öncesi darbe girişiminden haberdar olmadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını savundu.

Duran, "Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra daha önce hiç bulunmadığım ve içinde kaybolduğum Akıncı Üssü'nde aracımın içinde beklemeye başladım. Konusu suç teşkil eden hiçbir eyleme karışmadım." diye konuştu.

Gözaltına alındıktan sonra soruşturma aşamasında verdiği FETÖ iltisakına dair beyanlarını kabul etmediğini belirten Duran, ifadelerinin, burada görevli polislerce "kurgulandığını" öne sürdü.

Sanık Duran, "Benim FETÖ ile hiçbir bağım, iltisakım yoktur. Herhangi bir suç işlemek için terör örgütüne üye olmam söz konusu değildir." savunmasını yaptı.

Aleyhindeki tanık ifadelerini de kabul etmediğini bildiren Duran, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

- Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti

Eski astsubay Duran'ın soruşturma aşamasında verdiği ve "kurgulanmış" olarak nitelediği ilk ifadelerinde, FETÖ yapılanması ile ilk teması ve örgüt kapsamında görüşme yaptığı kişilerin isimleri yer alıyor.

Duran, ilk ifadelerinde, himmet adı altında FETÖ'ye para yardımında bulunduğunu, darbe girişiminden bir gün önce bazı darbe sanıkları ile toplantıya katıldığını söylemiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmişti.

Eski kursiyer teğmen Şevket Aydemir'in savunmasından sonra duruşmaya gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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