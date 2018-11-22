Darbe sanığı astsubay kamera kayıtlarını inkar etti

Dişli'nin saat 20.00 sıralarında karargahtan ayrıldığını öne süren Sağlam, her zamanki yerinde beklediği sırada amiri olan eski Albay Doğan Öztürk'ün emri üzerine bahçeye çıktıklarını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaisi sırasında anormal bir durum görmediğini belirten Sağlam, o gün Dişli'nin, Genelkurmay Başkanına "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına" ilişkin sunum yapacağından dolayı karargahta kaldığını iddia etti.

Sağlam, nizamiye bölgesine gittiklerinde Özel Kuvvetler Komutanlığından bir grubun araçlarla bulundukları yerden içeri girdiklerini belirterek, grubun başındaki eski kurmay albay Fırat Alakuş'un güvenlik tedbirleriyle ilgili geldiklerini söylediğini aktardı.

Özel Kuvvetlerin koşar adım komuta katına çıktığını söyleyen Sağlam, karargaha geçtiğinde Mehmet Dişli'nin geri döndüğünü ve kendisine çantasını verip sonrasında ise Dişli'nin Genelkurmay Başkanının odasına geçtiğini kaydetti.

Karargahta Özel Kuvvetler personelinin faaliyetlerine devam ettiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Bir Özel Kuvvetler personeli yanıma gelerek 'Tabancamın emniyet mekanizmasıyla ilgili sorun var tabancamı tutar mısın? İşimiz bitince senden alırım. Emniyetine dikkat et.' dedi. Ben de tabancayı aldım. Elim tetiğe gitmeyecek şekilde tutmaya özen gösterdim. Güvenebileceğim bir yere koymaya çalıştım, koyamadım. Elimde kaldı, kaybolur diye de bırakamadım. Silahı kullanmadım, kimseye doğrultmadım."

Mehmet Dişli'nin İstanbul ve Ankara'da aralıklarla 4 yıl emir astsubaylığını yaptığını anlatan Sağlam, sanık Dişli'nin kendisini özel olarak seçmediğini öne sürdü.