Darbe sanığı binbaşı halka ateş açtığını gösteren kayıtları inkar etti

Kamera kayıtlarını ve bilirkişi raporlarını reddettiğini belirten Aksoy, şöyle dedi:

"Genelkurmay karargahındaki görüntülerin çoğu lehime dahi olsa da ben bu görüntüleri hukuka aykırı olduğu için kabul etmiyorum. Bu kayıtların delil özelliği yoktur. Bu görüntüler birileri tarafından yanlış yorumlanmıştır. Defteri benim üzerime kapatmaya çalışıyorlar. Gerçek faillerin bir an önce ortaya çıkarılması gerekmektedir."

FETÖ ile irtibatı olmadığını savunan Aksoy, Genelkurmay genel sekreterlik katında yerde yatan yaralı sivillere tekme attığına yönelik tanık beyanlarını da reddetti.

Eşinin KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu belirtilen Aksoy, bu durumun davanın konusu olmadığını savundu.

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- "Hainlere karşı omuz omuza mücadele ettik"

Aksoy'un, polislerin vatandaşları askerlerin önüne sürdüğünü söylemesi üzerine, müştekilerden biri "Hainlere karşı omuz omuza mücadele ettik." diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müştekilere sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

