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Darbe sanığı binbaşı halka ateş açtığını gösteren kayıtları inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Genelkurmay Başkanlığının kamera kayıtlarından sivilleri hedef alarak ateş ettiği belirlenen eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, kayıtların hukuka aykırı olarak elde edildiğini ileri sürdü, kayıtları ve bilirkişi raporlarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu, tatildeyken eski binbaşı Mehmet Akkurt'un aradığını, bunun üzerine Ankara'ya döndüğünü söyledi.

Aksoy, komutanları tarafından tatbikat olacağının söylenmesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, komuta katına çıkıp koruma görevine başladığını belirterek, orada aldığı silahı kimseye karşı kullanmadığını iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığının kamera kayıtlarından sivilleri hedef alarak ateş ettiği belirlenen Aksoy, kayıtların hukuka aykırı olarak elde edildiğini ileri sürdü.

Kamera kayıtlarını ve bilirkişi raporlarını reddettiğini belirten Aksoy, şöyle dedi:

"Genelkurmay karargahındaki görüntülerin çoğu lehime dahi olsa da ben bu görüntüleri hukuka aykırı olduğu için kabul etmiyorum. Bu kayıtların delil özelliği yoktur. Bu görüntüler birileri tarafından yanlış yorumlanmıştır. Defteri benim üzerime kapatmaya çalışıyorlar. Gerçek faillerin bir an önce ortaya çıkarılması gerekmektedir."

FETÖ ile irtibatı olmadığını savunan Aksoy, Genelkurmay genel sekreterlik katında yerde yatan yaralı sivillere tekme attığına yönelik tanık beyanlarını da reddetti.

Eşinin KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu belirtilen Aksoy, bu durumun davanın konusu olmadığını savundu.
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- "Hainlere karşı omuz omuza mücadele ettik"

Aksoy'un, polislerin vatandaşları askerlerin önüne sürdüğünü söylemesi üzerine, müştekilerden biri "Hainlere karşı omuz omuza mücadele ettik." diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müştekilere sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Abdurrahim Aksoy Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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